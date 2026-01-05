AO VIVO: assista à apresentação de Gabigol no Santos

Anunciado pelo Santos na sexta-feira, Gabigol será apresentado oficialmente nesta segunda-feira. Gabriel Barbosa realizou três treinos até o momento com o elenco santista. O atacante será apresentado no Salão de Mármore da Vila Belmiro, às 12h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela Santos TV. Assista ao vivo:

continua após a publicidade

O jogador será o novo dono da camisa 9 do Santos, número que na temporada passada pertencia a Tiquinho Soares. O atacante tinha um alto custo para o clube e apresentou rendimento abaixo do esperado, com futuro ainda indefinido para 2026.

Esta será a sua terceira passagem pelo Alvinegro Praiano. A última vez em que vestiu a camisa santista foi há oito anos, quando atuou por uma temporada emprestado pela Inter de Milão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O atacante chega por empréstimo até o final do ano, com o Cruzeiro arcando com metade do salário, estimado em R$ 2,5 milhões.

As tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

continua após a publicidade

Gabigol foi revelado pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Agenda Campeonato Paulista:

10.01 - Santos x Novorizontino - 1ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

14.01 - Palmeiras x Santos - 2ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Arena Barueri

18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro