Santos

Gabigol é regularizado no BID e pode reestrear pelo Santos

Atacante pode ser relacionado para a estreia do Santos no Campeonato Paulista

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
18:54
Gabigol pode reestrear pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabigol pode reestrear pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O atacante Gabigol foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está liberado para reestrear pelo Santos. A expectativa é que o jogador seja relacionado para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, no próximo sábado (10), às 16h, na Vila Belmiro, em partida diante do Novorizontino

O atacante foi apresentado à imprensa nesta segunda-feira (5). Antes disso, no sábado (3), o Santos anunciou oficialmente a contratação, data em que o Menino da Vila também realizou o primeiro treino com os novos companheiros.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabigol vinha treinando normalmente antes do período de férias e também participou de partidas pelo Cruzeiro. A utilização do atleta na estreia ficará a critério do técnico Juan Pablo Vojvoda.

— Estou pronto. Depende do mister. Estou me sentindo muito bem — disse Gabigol.

Gabigol durante entrevista coletiva de apresentação ao Santos. (Foto: Raul Baretta/Divulgação)
Retorno de Gabigol

Gabigol retorna ao Santos para a terceira passagem pelo clube da Baixada Santista. Aos 29 anos, o atacante chega por empréstimo junto ao Cruzeiro até o final deste ano, com opção de compra.

➡️Santos x Novorizontino: ingressos para a reestreia de Gabigol estão esgotados

O jogador vestirá a camisa 9, que anteriormente pertencia a Tiquinho Soares. Questionado sobre o que espera do torcedor santista, foi enfático ao afirmar que queria voltar para casa. O Menino da Vila também garantiu que está pronto para estrear pela equipe.

— Muito feliz de estar em casa. Antigamente, eu morava em lugares mais distantes e meus pais me visitavam. Agora, temos um contato diário, passo sempre na casa deles, e isso vai me fazer muito bem. Minha namorada é de Santos, e as famílias estarão próximas. Eu sou santista e estive ali na Jovem, xinguei muito jogador que saiu e depois voltou para jogar aqui. Isso faz parte da minha característica como pessoa e ser humano. O que aconteceu aqui (quando foi xingado na última rodada do Brasileirão, ainda atuando pelo Cruzeiro) foi com uma pessoa só, mas todas as vezes que pude demonstrar carinho, eu demonstrei. Posso prometer empenho e dedicação. É algo que sempre fiz e espero que eles compreendam que as coisas ficaram no passado e que agora estamos juntos. Estou pronto para sábado. Me sinto bem — disse Gabigol.

