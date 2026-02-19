Santos é punido com novo transfer ban e fica impedido de registrar jogadores

O Santos sofreu um novo transfer ban e foi notificado pela FIFA nesta quinta-feira (19) por causa da dívida com o Arouca, de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso. O clube foi pego de surpresa, já que a expectativa era de que teria até o dia 26 de fevereiro para efetuar o pagamento de R$ 15,3 milhões. A punição já foi registrada no site da entidade.

O defensor foi anunciado em julho de 2023, com contrato assinado até o fim deste ano. À época, chegou como o quarto reforço da temporada, meses antes do rebaixamento inédito do clube para a Série B.

Natural de Curitiba, Basso foi revelado nas categorias de base do Paraná e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2015. No exterior, acumula passagens por Estoril Praia, Real Sport Club e, por fim, pelo próprio Arouca, onde atuava desde 2019.

Em quatro temporadas pelo clube português, o brasileiro disputou 136 partidas, sendo 130 delas como titular, com 19 gols marcados e três assistências no período.

No entanto, no Peixe não conseguiu se firmar e soma apenas 39 jogos com a camisa do clube. Em 2026, atuou por apenas 63 minutos, distribuídos em duas partidas nas quais saiu do banco de reservas. O clube estuda negociar o jogador, que não está nos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda. Para a posição, o Alvinegro Praiano conta com Adonis Frías, Zé Ivaldo, Luan Peres e o Menino da Vila João Ananias.

João Basso durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Novos reforços:

O meio-campista Christian Oliva chegou à Baixada Santista no início da semana e aguardava a regularização da documentação para ser anunciado pelo Santos. O uruguaio será o quinto reforço do clube na temporada. Antes dele, o Peixe já havia anunciado Gabriel Barbosa, Gabriel Menino, Rony e Moisés.

No entanto, por conta do transfer ban imposto pela FIFA, o jogador ainda não tem previsão para ser apresentado oficialmente. O atleta de 29 anos realizou exames médicos e participou de um treino de aprimoramento físico enquanto aguarda a definição de sua situação.