Santos

João Alencar avalia vivência no profissional do Santos e comenta expectativa pelo Brasileirão Sub-20

Peixe estreia na competição neste domingo (22), contra o Avaí

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 19/02/2026
15:01
João Ananias jogou a Copinha desta temporada pelo Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
João Alencar jogou a Copinha desta temporada pelo Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
O Santos estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 neste domingo (22), diante do Avaí, na Estádio da Ressacada, às 15h (de Brasília), em Florianópolis (SC).

O zagueiro João Alencar integra o elenco profissional do Peixe desde o fim da edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual o clube avançou até as oitavas de final.

João Alencar tem contrato com o Santos até junho de 2030. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
O defensor é uma das apostas do Alvinegro Praiano para a posição. Ele comentou sobre a experiência de treinar com o elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda e valorizou o trabalho realizado junto à comissão técnica do sub-20 em busca de bons resultados ao longo da temporada, sob o comando do técnico Vinícius Marques.

— Fico muito feliz pelas oportunidades que tenho de treinar com o profissional e absorver os conhecimentos que todos buscam nos passar diariamente. Acredito que eles serão muito valiosos para mim nesta temporada, na qual espero ajudar o sub-20 a alcançar grandes coisas - afirmou Alencar.

— Temos treinado muito bem com o professor Vinícius e a comissão técnica para o início deste Brasileirão. Sabemos que não será um jogo fácil na estreia contra o Avaí, mas temos qualidade para buscar um bom resultado fora de casa - completou o zagueiro.

Aos 18 anos, João Alencar tem contrato com o Santos até junho de 2030. O zagueiro estreou pelo time profissional em maio do ano passado, no amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha, disputado em Bragança Paulista.

Calendário do Brasileiro Sub-20:

  • 1ª rodada - Avaí x Santos – 22/01 (15h) - Ressacada
  • 2ª rodada - Santos x Grêmio – 25/02 (15h) - CT Rei Pelé (Santos)
  • 3ª rodada - Santos x Cruzeiro – 01/03 (15h) - CT Rei Pelé
  • 4ª rodada - Athletico Paranaense x Santos – (a definir)

