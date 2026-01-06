Santos x Novorizontino: ingressos para a reestreia de Gabigol estão esgotados
Vila Belmiro terá casa cheia na abertura do Campeonato Paulista
O Santos confirmou que os ingressos para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, que acontece no próximo sábado (10), às 16h, na Vila Belmiro, estão esgotados. A partida será diante do Novorizontino.
As entradas se esgotaram em menos de 24h após o início das vendas. O Alvinegro Praiano elevou a expectativa de sua torcida após a renovação de Neymar até o fim do ano que vem, além do empréstimo de Gabriel Barbosa por uma temporada. O atacante inicia sua terceira passagem pelo clube.
— Os ingressos para o jogo Santos FC X Novorizontino, que acontecerá no próximo sábado (10), às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, estão esgotados. Em caso de desistência, nova carga poderá ser disponibilizada — disse o Santos em nota.
Reestreia de Gabigol
O Santos apresentou Gabigol nesta segunda-feira (5), no salão de mármore da Vila Belmiro. O jogador, de 29 anos, retorna para sua terceira passagem pelo clube da Baixada Santista. Ele chega por empréstimo junto ao Cruzeiro até o final deste ano, com opção de compra.
Gabriel vestirá a camisa 9, que anteriormente pertencia a Tiquinho Soares. Questionado sobre o que espera do torcedor santista, foi enfático ao afirmar que queria voltar para casa. O Menino da Vila também garantiu que está pronto para estrear pela equipe.
— Muito feliz de estar em casa. Antigamente, eu morava em lugares mais distantes e meus pais me visitavam. Agora, temos um contato diário, passo sempre na casa deles, e isso vai me fazer muito bem. Minha namorada é de Santos, e as famílias estarão próximas. Eu sou santista e estive ali na Jovem, xinguei muito jogador que saiu e depois voltou para jogar aqui. Isso faz parte da minha característica como pessoa e ser humano. O que aconteceu aqui (quando foi xingado na última rodada do Brasileirão, ainda atuando pelo Cruzeiro) foi com uma pessoa só, mas todas as vezes que pude demonstrar carinho, eu demonstrei. Posso prometer empenho e dedicação. É algo que sempre fiz e espero que eles compreendam que as coisas ficaram no passado e que agora estamos juntos. Estou pronto para sábado. Me sinto bem — disse Gabigol.
