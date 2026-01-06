menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos x Novorizontino: ingressos para a reestreia de Gabigol estão esgotados

Vila Belmiro terá casa cheia na abertura do Campeonato Paulista

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 06/01/2026
13:27
Gabigol está de volta ao Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraGabigol está de volta ao Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos confirmou que os ingressos para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, que acontece no próximo sábado (10), às 16h, na Vila Belmiro, estão esgotados. A partida será diante do Novorizontino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

As entradas se esgotaram em menos de 24h após o início das vendas. O Alvinegro Praiano elevou a expectativa de sua torcida após a renovação de Neymar até o fim do ano que vem, além do empréstimo de Gabriel Barbosa por uma temporada. O atacante inicia sua terceira passagem pelo clube.

— Os ingressos para o jogo Santos FC X Novorizontino, que acontecerá no próximo sábado (10), às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, estão esgotados. Em caso de desistência, nova carga poderá ser disponibilizada — disse o Santos em nota.

continua após a publicidade
Vila Belmiro recebe Santos x Corinthians
Vila Belmiro recebe Santos x Novorizontino (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)

Reestreia de Gabigol

O Santos apresentou Gabigol nesta segunda-feira (5), no salão de mármore da Vila Belmiro. O jogador, de 29 anos, retorna para sua terceira passagem pelo clube da Baixada Santista. Ele chega por empréstimo junto ao Cruzeiro até o final deste ano, com opção de compra.

Gabriel vestirá a camisa 9, que anteriormente pertencia a Tiquinho Soares. Questionado sobre o que espera do torcedor santista, foi enfático ao afirmar que queria voltar para casa. O Menino da Vila também garantiu que está pronto para estrear pela equipe.

continua após a publicidade

— Muito feliz de estar em casa. Antigamente, eu morava em lugares mais distantes e meus pais me visitavam. Agora, temos um contato diário, passo sempre na casa deles, e isso vai me fazer muito bem. Minha namorada é de Santos, e as famílias estarão próximas. Eu sou santista e estive ali na Jovem, xinguei muito jogador que saiu e depois voltou para jogar aqui. Isso faz parte da minha característica como pessoa e ser humano. O que aconteceu aqui (quando foi xingado na última rodada do Brasileirão, ainda atuando pelo Cruzeiro) foi com uma pessoa só, mas todas as vezes que pude demonstrar carinho, eu demonstrei. Posso prometer empenho e dedicação. É algo que sempre fiz e espero que eles compreendam que as coisas ficaram no passado e que agora estamos juntos. Estou pronto para sábado. Me sinto bem — disse Gabigol.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias