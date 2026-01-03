Confira como foi o primeiro dia de Gabigol no Santos

O atacante Gabigol foi anunciado oficialmente pelo Santos na manhã deste sábado (3), após a realização de exames médicos no CT Rei Pelé e a assinatura do contrato.

Este foi o segundo dia de atividades do elenco santista, que trabalhou em dois períodos. Pela manhã, os jogadores realizaram atividades na academia e trabalhos técnicos no campo. À tarde, o treino ocorreu apenas no gramado.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro. Por isso, ao longo dos próximos dias, os atletas serão divididos em diferentes grupos para a realização de exames e avaliações físicas.

O atacante Neymar vai se reapresentar apenas na próxima segunda-feira (5) e deve ficar fora das primeiras rodadas do Estadual, em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada no dia 22 de dezembro.

Gabigol ao lado de Robinho Jr. em treino comandado por Juan Pablo Vojvoda. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabigol retorna ao Alvinegro Praiano para sua terceira passagem pelo clube. O jogador atuou pelo Cruzeiro na última temporada e chega por empréstimo de um ano, com opção de compra.

Após o anúncio nas redes sociais, o Santos ressaltou o fato de Gabriel Barbosa ser santista desde a infância, ao publicar fotos do atacante com a camisa do clube, além de gols e momentos marcantes de passagens anteriores. O jogador reagiu afirmando que o Santos é "uma causa".

Gabigol foi recepcionado pelo presidente Marcelo Teixeira e agradeceu ao dirigente pelo empenho na negociação, que se arrastou ao longo de dezembro. Funcionários do hotel da concentração do CT, Diego, Maria e Selma, também receberam o atleta e o acompanharam até a suíte que irá utilizar.

Agenda Campeonato Paulista:

10.01 - Santos x Novorizontino - 1ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

14.01 - Palmeiras x Santos - 2ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Arena Barueri

18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro