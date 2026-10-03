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Em noite de estreia, Coutinho celebra retomada no Santos e projeta novos ares após vitória

Meia voltou a atuar na vitória sobre o São Paulo, celebrou a retomada e destacou o ambiente positivo no elenco santista

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/10/2026 07:45
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Philippe Coutinho
Philippe Coutinho estreou pelo Santos contra o São Paulo (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Philippe Coutinho celebrou a retomada da carreira após voltar a atuar pelo Santos na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, nesta sexta-feira (2), no Morumbis. O camisa 11 começou o clássico no banco de reservas e foi acionado pelo técnico Cuca no segundo tempo do clássico para fazer sua estreia com a camisa santista. Pouco depois de entrar em campo, participou da construção do gol que definiu o resultado.

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Após o período afastado, já que não entrava em campo desde fevereiro, quando jogava pelo Vasco, o meia avaliou positivamente o retorno e destacou a dedicação do elenco para conquistar os três pontos no clássico.

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- Fiquei bastante tempo fora, né? Pensando e repensando. Tive a chance dessa retomada. Daqui para frente é buscar coisas novas, novos ares. A volta foi difícil, mas acho que aguentei bem. Todo mundo se dedicou e saímos com os três pontos - disse Coutinho ao sportv.

Além de comemorar o resultado no clássico, o meia ressaltou o ambiente positivo no elenco santista e a importância de manter a sequência de vitórias para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo sobre o São Paulo, o Santos chegou à quinta vitória consecutiva na competição e alcançou o Flamengo na liderança do returno, com 20 pontos.

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- O ambiente está muito bom, as vitórias ajudam nisso. Todo mundo trabalhando bem, com alegria. São pontos importantes para mirar a parte de cima da tabela. Semana que vem tem mais um jogo importante - afirmou.

O Santos volta a campo na próxima quinta-feira (8), quando recebe o Flamengo na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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(Foto: André Cardoso/DiaEsportivo/Folhapress)


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