Philippe Coutinho celebrou a retomada da carreira após voltar a atuar pelo Santos na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, nesta sexta-feira (2), no Morumbis. O camisa 11 começou o clássico no banco de reservas e foi acionado pelo técnico Cuca no segundo tempo do clássico para fazer sua estreia com a camisa santista. Pouco depois de entrar em campo, participou da construção do gol que definiu o resultado.

➡️ Autor dos gols do Santos, Gabigol elogia gramado do Morumbis e alfineta condição da Vila Belmiro

Após o período afastado, já que não entrava em campo desde fevereiro, quando jogava pelo Vasco, o meia avaliou positivamente o retorno e destacou a dedicação do elenco para conquistar os três pontos no clássico.

continua após a publicidade

- Fiquei bastante tempo fora, né? Pensando e repensando. Tive a chance dessa retomada. Daqui para frente é buscar coisas novas, novos ares. A volta foi difícil, mas acho que aguentei bem. Todo mundo se dedicou e saímos com os três pontos - disse Coutinho ao sportv.

Além de comemorar o resultado no clássico, o meia ressaltou o ambiente positivo no elenco santista e a importância de manter a sequência de vitórias para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo sobre o São Paulo, o Santos chegou à quinta vitória consecutiva na competição e alcançou o Flamengo na liderança do returno, com 20 pontos.

continua após a publicidade

- O ambiente está muito bom, as vitórias ajudam nisso. Todo mundo trabalhando bem, com alegria. São pontos importantes para mirar a parte de cima da tabela. Semana que vem tem mais um jogo importante - afirmou.

O Santos volta a campo na próxima quinta-feira (8), quando recebe o Flamengo na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

➡️Arthur vira dúvida no Santos após sentir incômodo na coxa direita: 'Farei exame'

(Foto: André Cardoso/DiaEsportivo/Folhapress)



