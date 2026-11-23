Com volta de Bontempo, Santos está escalado para enfrentar o Grêmio; veja escalação
O técnico Cuca manteve o quinteto ofensivo e vai com força máxima em duelo decisivo para o Santos em busca por vaga na Libertadores
O Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para enfrentar o Grêmio a em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na noite desta segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), no Morumbis.
A principal novidade da equipe é a volta de Gabriel Bontempo aos 11 iniciais. O meio-campista foi desfalque no último jogo do Santos, por estar com a Seleção Brasileira, durante os amistosos disputados na Data Fifa.
Por outro lado, o técnico Cuca manteve a base do time que entrou em campo contra o Coritiba, na última quarta-feira (18). A zaga segue com Willian Arão ao lado de João Alencar, tendo Luan Peres pela lateral-esquerda. Além disso, o Santos entrará em campo com o quinteto ofensivo, formado por: Neymar, Coutinho, Arthur, Cebolinha e Gabigol.
Veja escalação
Diógenes; Rodinei, Willian Arão, João Alencar e Luan Peres; Gabriel Bontempo, Arthur, Coutinho e Neymar; Cebolinha e Gabigol.
Santos busca melhorar o desempenho em casa
Atuando como mandante, a equipe comandada pelo técnico Cuca tenta quebrar um retrospecto negativo para pontuar e seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2027.
No recorte pós-Copa do Mundo, o Santos apresenta desempenho abaixo em seus domínios. Em sete jogos como mandante pelo Brasileirão, o Peixe conquistou apenas uma vitória, empatou em cinco oportunidades e perdeu uma vez, ocupando a 18ª colocação da Série A nesse período como mandante. Com somente oito pontos somados de 21 disputados, o clube registra 38,1% de aproveitamento, segundo dados do Sofascore.
No retrospecto geral como mandante, o Peixe disputou 17 partidas, somando seis vitórias, sete empates e quatro derrotas. Dos seis triunfos, cinco foram conquistados antes do Mundial, o que representa 83,3% das vitórias santistas em casa no Brasileirão.
Retrospecto geral: posição do Santos como mandante e visitante
No recorte geral do Brasileirão, o Santos apresenta números parecidos dentro e fora de casa, mas ocupa posições bem distintas nas duas classificações. Como mandante, o Peixe disputou 17 jogos, somando seis vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 49,0% de aproveitamento, desempenho que deixa a equipe na 15ª colocação entre os 20 times da Série A.
Por outro lado, atuando como visitante, o Alvinegro entrou em campo 18 vezes e conquistou sete vitórias, quatro empates e sete derrotas, registrando 46,3% de aproveitamento. Com essa campanha longe de seus domínios, o Santos figura na quarta colocação geral entre os 20 clubes da competição.
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