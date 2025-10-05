Com surpresas, Santos está escalado para enfrentar o Ceará

O Santos está escalado para enfrentar o Ceará neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, em Fortaleza. O técnico Juan Pablo Vojvoda preparou novidades em relação ao time que empatou com o Grêmio, na Vila Belmiro, por 1 a 1.

continua após a publicidade

No setor defensivo, Mayke foi preservado e ficou em Santos devido a uma inflamação no joelho direito, abrindo espaço para Igor Vinicíus. Na zaga, Luan Peres inicia no banco, enquanto Adonis Frías e Alexis Duarte formam a dupla titular.

Na parte ofensiva, Barreal vai para o banco de reservas, e Tomás Rincón retoma a titularidade como capitão da equipe.

Assim, o Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Escobar; João Schmidt, Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Lautaro Díaz e Guilherme.

continua após a publicidade

Cabe ressaltar que Vojvoda volta a contar com Gabriel Bontempo, recuperado de uma lesão grau dois na coxa direita, e que está novamente à disposição.

Já o meia-atacante Neymar continua em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e segue fora da equipe.

Escalação do Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

continua após a publicidade

Santos escalado para o confronto (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Histórico do confronto

Santos e Ceará se enfrentaram 13 vezes com mando do Vozão, com cinco vitórias dos mandantes, quatro do Peixe e quatro empates. No encontro mais recente, pela Série B de 2024, o time paulista venceu por 1 a 0.

Naquele campeonato, ambas as equipes conquistaram o acesso à Primeira Divisão: o Santos foi campeão e o Ceará terminou em quarto lugar.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

No retrospecto geral, a vantagem é do Alvinegro Praiano, que nunca perdeu em casa. Em 24 partidas, o Peixe venceu 10, o Ceará cinco e ocorreram nove empates. Historicamente, os confrontos têm poucos gols: 24 marcados pelo Santos e 18 pelo Ceará.

No 1º turno da Série A deste ano, em partida realizada no Allianz Parque, Santos e Ceará empataram em 0 a 0.