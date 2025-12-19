O FC Cincinnati confirmou a transferência definitiva de Álvaro Barreal para o Santos após o meia-atacante ganhar a confiança da comissão técnica e cumprir metas previstas em contrato. O argentino teve a cláusula obrigatória de compra ativada depois do desempenho durante o período de empréstimo, que se encerraria em 31 de dezembro.

Barreal tornou-se o primeiro reforço do Peixe para 2026 ao provar em campo por que merecia ter o vínculo renovado. Mesmo em um elenco recheado de estrelas e investimentos elevados, como Neymar, Benjamín Rollheiser e Tiquinho Soares, o argentino conquistou espaço, respaldo interno e levou a diretoria a abrir o bolso para efetivar a compra junto ao FC Cincinnati.

Em alta sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, Barreal com participação importante, somando 37 partidas, sendo 29 como titular. Artilheiro santista no Brasileirão, com um gol a mais que Neymar, o meia-atacante superou oscilações iniciais, evoluiu ao longo do ano e se consolidou como peça-chave do ataque alvinegro.

Isso colocou Barreal como uma das prioridades do Santos para 2026. Antes de avançar em qualquer negociação por reforços, o clube tratou de "destravar" a compra do jogador. Embora não tenham sido divulgados valores, o FC Cincinnati mencionou que o negócio envolveu quantia milionária.

O Peixe enxerga Barreal como uma "aposta" que deu certo e aposta que o desempenho do argentino em 2026 pode ser ainda melhor, beneficiado pela adaptação ao clube, à cidade e ao estilo de trabalho da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda.

Barreal vai permanecer no Santos (Foto: Wilber Dorneles/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Números gerais de Barreal

Os números de Álvaro Barreal com a camisa do Santos reforçam o impacto do argentino ao longo da temporada. Em 37 partidas disputadas, sendo 29 como titular, o meia-atacante marcou nove gols e distribuiu uma assistência, precisando, em média, de 236 minutos para participar diretamente de um gol. Com média de 64 minutos em campo por jogo, o jogador manteve presença constante no setor ofensivo e figurou entre os principais nomes do ataque santista.

Além da produção decisiva, Barreal apresentou participação ativa na construção das jogadas. Foram 1,6 finalizações por partida, com 0,6 em direção ao gol, e alto aproveitamento nas grandes chances, com 55% de conversão. O argentino também registrou 1,2 passes decisivos por jogo e criou cinco grandes oportunidades, além de 38% de eficiência nos dribles e 39% nos duelos, desempenho que resultou em nota média 6.99 no Sofascore.

Barreal pelo Santos