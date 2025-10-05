Com mudanças, Ceará está escalado para receber o Santos pelo Brasileirão
Vovô recebe o adversário neste domingo (5)
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará recebe o Santos neste domingo (5), na Arena Castelão, às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo.
Ceará não terá Zanocelo contra o Santos por cláusula contratual
Futebol Nacional
Ceará x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Ceará recebe o Santos com vantagem no retrospecto; confira
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Condé terá o desfalque do meio-campista Vinícius Zanocelo, que está emprestado pelo Santos. O Vovô não optou pelo pagamento da multa para utilizar o jogador neste duelo.
O Alvinegro está em 14º na competição. Vindo de derrota por 1 a 0 para o Vitória, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.
Do outro lado, o Santos está em 16º lugar no Campeonato Brasileiro. O time vem de empate em 1 a 1 com o Grêmio, em casa.
O treinador Juan Pablo Vojvoda escalou o seguinte 11 inicial: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Escobar; João Schmidt, Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Lautaro Díaz e Guilherme.
➡️ Ceará x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X SANTOS
27ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Escobar; João Schmidt, Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Lautaro Díaz e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias