menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Com mudanças, Ceará está escalado para receber o Santos pelo Brasileirão

Vovô recebe o adversário neste domingo (5)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 05/10/2025
19:37
Ceará enfrenta o Santos pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraCeará enfrenta o Santos pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará recebe o Santos neste domingo (5), na Arena Castelão, às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Condé terá o desfalque do meio-campista Vinícius Zanocelo, que está emprestado pelo Santos. O Vovô não optou pelo pagamento da multa para utilizar o jogador neste duelo.

O Alvinegro está em 14º na competição. Vindo de derrota por 1 a 0 para o Vitória, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Santos está em 16º lugar no Campeonato Brasileiro. O time vem de empate em 1 a 1 com o Grêmio, em casa.

O treinador Juan Pablo Vojvoda escalou o seguinte 11 inicial: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Escobar; João Schmidt, Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Lautaro Díaz e Guilherme.

➡️ Ceará x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

FICHA TÉCNICA
CEARÁ X SANTOS
27ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

continua após a publicidade

ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Escobar; João Schmidt, Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Lautaro Díaz e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias