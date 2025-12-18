Santos inicia reformulação e deve confirmar ao menos três saídas

O Santos iniciou uma reformulação em seu elenco ao confirmar, na virada do ano, a saída de pelo menos três jogadores com contrato vigente com o clube. A diretoria promove mudanças para reduzir a folha salarial e abrir espaço para possíveis reforços.

Os primeiros nomes a deixar o elenco são atletas que estavam emprestados a outros clubes e que, ao retornarem, terão seus vínculos encerrados, sem renovação por parte do Santos.

Luiz Felipe – zagueiro

O defensor foi contratado pelo Santos em fevereiro de 2016 e é o jogador do atual elenco, com exceção dos Meninos da Vila, que possui o vínculo mais longo com o clube. Pelo Peixe, viveu bons momentos, chegando a ser titular sob o comando de Jorge Sampaoli, mas perdeu espaço e acumulou empréstimos para Atlético-GO e Goiás, seu último clube.

Luiz Felipe chegou ao Santos com 22 anos, vindo do Paraná. Ao longo da carreira, também passou por Caxias, Duque de Caxias e Cascavel.

Números pelo Santos

169 jogos (144 titular) 5 gols 2 assistências 88% de acerto no passe 0.2 passes decisivos por jogo 1.2 desarmes por jogo 1.3 interceptações por jogo 3.6 cortes por jogo 3.5 bolas recuperadas por jogo 60% de eficiência nos duelos 3.8 duelos ganhos por jogo 63% de eficiência nos duelos aéreos 1.0 falta por jogo Nota Sofascore 6.95

Luiz Felipe deve deixar o Santos após quase 10 anos (Foto: Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Messias – zagueiro

Também defensor, Messias encerra sua segunda temporada emprestado pelo Santos ao Goiás e, com o término do contrato, deixará o clube santista. O jogador chegou ao Peixe em 2023 e integrou o elenco rebaixado para a Série B.

Revelado pelo América-MG, Messias disputou 157 jogos e marcou oito gols pelo clube mineiro. Na Europa, atuou pelo Rio Ave, de Portugal, com 15 partidas. Em 2021, chegou ao Ceará, onde disputou 95 jogos e marcou três gols. Somente neste ano, foram 47 partidas pelo Vozão, quase sempre como titular.

continua após a publicidade

Números pelo Santos

44 jogos (41 titular) 3 gols 77% de acerto no passe 27 finalizações (12 no gol) 0.8 desarmes por jogo 1.2 interceptações por jogo 5.0 cortes por jogo 3.6 bolas recuperadas por jogo 63% de eficiência nos duelos 4.3 duelos ganhos por jogo 70% de eficiência nos duelos aéreos 0.9 falta por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 6.88

Rodrigo Fernández – volante

O volante uruguaio foi contratado pelo Santos em 2022 e tem vínculo válido até o final de 2026. Contratado inicialmente por empréstimo, chegou a se firmar como titular, caiu nas graças da torcida e acabou adquirido em definitivo junto ao Guaraní, do Paraguai.

No entanto, a queda de rendimento resultou em empréstimos ao Newell's Old Boys e ao Independiente, ambos da Argentina.

Natural de Montevidéu, no Uruguai, Fernández tem 26 anos e foi revelado nas categorias de base do Danubio, onde estreou como profissional em 2016. Três anos depois, foi emprestado ao Guaraní-PAR.

Números pelo Santos

83 jogos (71 titular) 2 gols 2 grandes chances criadas 0.3 passes decisivos por jogo 36 finalizações (7 no gol) 53% de acerto nos passes longos 2.3 desarmes por jogo 0.7 interceptações por jogo 5.8 bolas recuperadas por jogo 44% de eficiência nos duelos 2.3 faltas por jogo 36 cartões amarelos Nota Sofascore 6.64

