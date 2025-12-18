menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos inicia reformulação e deve confirmar ao menos três saídas

Peixe deve movimentar elenco de olho na próxima temporada

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 18/12/2025
12:58
Santos deve passar por mudanças em seu elenco (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraSantos deve passar por mudanças em seu elenco (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos iniciou uma reformulação em seu elenco ao confirmar, na virada do ano, a saída de pelo menos três jogadores com contrato vigente com o clube. A diretoria promove mudanças para reduzir a folha salarial e abrir espaço para possíveis reforços.

Os primeiros nomes a deixar o elenco são atletas que estavam emprestados a outros clubes e que, ao retornarem, terão seus vínculos encerrados, sem renovação por parte do Santos.

Luiz Felipe – zagueiro

O defensor foi contratado pelo Santos em fevereiro de 2016 e é o jogador do atual elenco, com exceção dos Meninos da Vila, que possui o vínculo mais longo com o clube. Pelo Peixe, viveu bons momentos, chegando a ser titular sob o comando de Jorge Sampaoli, mas perdeu espaço e acumulou empréstimos para Atlético-GO e Goiás, seu último clube.

Luiz Felipe chegou ao Santos com 22 anos, vindo do Paraná. Ao longo da carreira, também passou por Caxias, Duque de Caxias e Cascavel.

Números pelo Santos

  1. 169 jogos (144 titular)
  2. 5 gols
  3. 2 assistências
  4. 88% de acerto no passe
  5. 0.2 passes decisivos por jogo
  6. 1.2 desarmes por jogo
  7. 1.3 interceptações por jogo
  8. 3.6 cortes por jogo
  9. 3.5 bolas recuperadas por jogo
  10. 60% de eficiência nos duelos
  11. 3.8 duelos ganhos por jogo
  12. 63% de eficiência nos duelos aéreos
  13. 1.0 falta por jogo
  14. Nota Sofascore 6.95
Luiz Felipe deve deixar o Santos após quase 10 anos (Foto: Foto: Ivan Storti/Santos FC)
Luiz Felipe deve deixar o Santos após quase 10 anos (Foto: Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Messias – zagueiro

Também defensor, Messias encerra sua segunda temporada emprestado pelo Santos ao Goiás e, com o término do contrato, deixará o clube santista. O jogador chegou ao Peixe em 2023 e integrou o elenco rebaixado para a Série B.

Revelado pelo América-MG, Messias disputou 157 jogos e marcou oito gols pelo clube mineiro. Na Europa, atuou pelo Rio Ave, de Portugal, com 15 partidas. Em 2021, chegou ao Ceará, onde disputou 95 jogos e marcou três gols. Somente neste ano, foram 47 partidas pelo Vozão, quase sempre como titular.

Números pelo Santos

  1. 44 jogos (41 titular)
  2. 3 gols
  3. 77% de acerto no passe
  4. 27 finalizações (12 no gol)
  5. 0.8 desarmes por jogo
  6. 1.2 interceptações por jogo
  7. 5.0 cortes por jogo
  8. 3.6 bolas recuperadas por jogo
  9. 63% de eficiência nos duelos
  10. 4.3 duelos ganhos por jogo
  11. 70% de eficiência nos duelos aéreos
  12. 0.9 falta por jogo
  13. 5 cartões amarelos
  14. Nota Sofascore 6.88

Rodrigo Fernández – volante

O volante uruguaio foi contratado pelo Santos em 2022 e tem vínculo válido até o final de 2026. Contratado inicialmente por empréstimo, chegou a se firmar como titular, caiu nas graças da torcida e acabou adquirido em definitivo junto ao Guaraní, do Paraguai. 

No entanto, a queda de rendimento resultou em empréstimos ao Newell's Old Boys e ao Independiente, ambos da Argentina. 

Natural de Montevidéu, no Uruguai, Fernández tem 26 anos e foi revelado nas categorias de base do Danubio, onde estreou como profissional em 2016. Três anos depois, foi emprestado ao Guaraní-PAR.

Números pelo Santos

  1. 83 jogos (71 titular)
  2. 2 gols
  3. 2 grandes chances criadas
  4. 0.3 passes decisivos por jogo
  5. 36 finalizações (7 no gol)
  6. 53% de acerto nos passes longos
  7. 2.3 desarmes por jogo
  8. 0.7 interceptações por jogo
  9. 5.8 bolas recuperadas por jogo
  10. 44% de eficiência nos duelos
  11. 2.3 faltas por jogo
  12. 36 cartões amarelos
  13. Nota Sofascore 6.64

