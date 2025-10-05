Santos tem lista extensa de pendurados para o clássico contra o Corinthians

O Santos enfrenta o Ceará neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, em Fortaleza, mas também mantém a atenção voltada para o clássico contra o Corinthians no dia 15 de outubro, na Vila Belmiro.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda entra em campo com sete jogadores pendurados, mas só cinco estão à disposição. Caso algum deles receba cartão amarelo, ficará fora do confronto seguinte.

Os atletas pendurados são: João Basso, Souza, João Schmidt, Zé Rafael e Tiquinho Soares.

Luisão e Mayke, que também estão pendurados, não viajaram. O primeiro foi vetado por opção, enquanto o segundo apresentou inflamação no joelho direito durante o último treino antes da viagem a Fortaleza.

Santos tem cinco pendurados relacionados para o confronto contra o Ceará (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Desfalques confirmados em Santos e Corinthians

O zagueiro Alexis Duarte, do Santos, foi convocado para defender a Seleção do Paraguai nos amistosos contra Japão, no dia 10 de outubro, e Coreia do Sul, no dia 14 de outubro, durante a Data Fifa.

Com a partida acontecendo em Seul, na Coreia, a longa viagem deve impedir a presença do defensor no clássico.

Do outro lado, o Corinthians também soma desfalques. O goleiro Hugo Souza foi chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Coreia do Sul, em Seul, no dia 10, e Japão, em Tóquio, no dia 14. Ciente disso, recebeu cartão amarelo na partida contra o Mirassol, neste sábado (4), e está suspenso da partida.

Também pelo Paraguai, o atacante Romero foi convocado e estará ao lado de Alexis Duarte nos amistosos contra Japão e Coreia do Sul. O jogador também será desfalque no clássico.

Além da dupla dos times paulistas, o técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, convocou: Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Alan Benítez (Internacional), Damián Bobadilla (São Paulo), Ramón Sosa (Palmeiras), e outros nomes conhecidos do futebol nacional, como Gatito Fernández (ex-Botafogo) e Matías Galarza (ex-Vasco).