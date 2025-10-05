menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos tem lista extensa de pendurados para o clássico contra o Corinthians

Equipe entra em campo diante do Ceará com risco de suspensões para o próximo compromisso na Vila Belmiro

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 05/10/2025
17:02
Tiquinho está pendurado no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraTiquinho está pendurado no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos enfrenta o Ceará neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, em Fortaleza, mas também mantém a atenção voltada para o clássico contra o Corinthians no dia 15 de outubro, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda entra em campo com sete jogadores pendurados, mas só cinco estão à disposição. Caso algum deles receba cartão amarelo, ficará fora do confronto seguinte.

Os atletas pendurados são: João Basso, Souza, João Schmidt, Zé Rafael e Tiquinho Soares.

Luisão e Mayke, que também estão pendurados, não viajaram. O primeiro foi vetado por opção, enquanto o segundo apresentou inflamação no joelho direito durante o último treino antes da viagem a Fortaleza.

continua após a publicidade
Santos tem cinco pendurados relacionados para o confronto contra o Ceará (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Santos tem cinco pendurados relacionados para o confronto contra o Ceará (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Desfalques confirmados em Santos e Corinthians

O zagueiro Alexis Duarte, do Santos, foi convocado para defender a Seleção do Paraguai nos amistosos contra Japão, no dia 10 de outubro, e Coreia do Sul, no dia 14 de outubro, durante a Data Fifa.

Com a partida acontecendo em Seul, na Coreia, a longa viagem deve impedir a presença do defensor no clássico. 

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Do outro lado, o Corinthians também soma desfalques. O goleiro Hugo Souza foi chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Coreia do Sul, em Seul, no dia 10, e Japão, em Tóquio, no dia 14. Ciente disso, recebeu cartão amarelo na partida contra o Mirassol, neste sábado (4), e está suspenso da partida.

continua após a publicidade

Também pelo Paraguai, o atacante Romero foi convocado e estará ao lado de Alexis Duarte nos amistosos contra Japão e Coreia do Sul. O jogador também será desfalque no clássico.

Além da dupla dos times paulistas, o técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, convocou: Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG), Alan Benítez (Internacional), Damián Bobadilla (São Paulo), Ramón Sosa (Palmeiras), e outros nomes conhecidos do futebol nacional, como Gatito Fernández (ex-Botafogo) e Matías Galarza (ex-Vasco).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias