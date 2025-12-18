O Santos Futebol Clube anunciou que fará uma parceria com a Footbao, uma empresa europeia de inteligência artificial especializada em soluções tecnológicas para a captação de atletas. O principal intuito do acordo é poder encontrar novos jogadores para suas categorias de base de forma mais eficiente.

A plataforma permite que o Santos passe a utilizar ferramentas digitais de triagem e avaliação que aumentam a eficiência, a velocidade e a escala na descoberta de jovens promissores, mas isso tudo sem perder a vantagem de possuir a decisão final. O projeto comtemplará tanto as equipes masculinas quanto femininas.

- Por meio desta parceria, temos a oportunidade de agregar uma ferramenta digital muito inovadora que tem se mostrado altamente eficaz na identificação de meninos e meninas com talento e o sonho de se tornarem jogadores de futebol. Vamos incorporar essa plataforma ao clube sem alterar nossas diretrizes internas de seleção ou impactar nossas finanças, abrindo um novo caminho para expandir nossa busca por atletas em todo o território brasileiro - disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

O Clube poderá definir critérios técnicos para escolher o perfil dos jogadores que serão selecionados pela Inteligência Artificial, que vai apresentar, em vídeos, opções com análises em larga escala. A empresa não terá quaisquer direitos sobre os jogadores selecionados, nem atuará em sua representação ou gestão comercial.

Santos firma parceria com a Footbao. (Foto: Divulgação Footbao/Santos)

- Estamos extremamente orgulhosos de ter o Santos como parceiro nesta missão de descobrir ainda mais jovens talentos que carregam grandes sonhos. O Brasil é a casa do futebol e o Santos FC é internacionalmente reconhecido pelos atletas que desenvolveu ao longo de sua história, sempre contribuindo com brilho para o esporte mais popular do mundo - ressaltou Nick Rappolt, CEO da Footbao.

- As soluções digitais da Footbao democratizam o acesso a oportunidades para jovens de todo o Brasil, que podem se registrar gratuitamente em nosso app para serem avaliados na plataforma. A partir de agora, o Santos FC terá acesso a esses perfis e análises, permitindo ao clube selecionar meninos e meninas com base em seus próprios critérios técnicos, sem interferir em processos internos que já produziram jogadores de classe mundial - completou o CEO.

Este novo acordo é uma parceria exclusiva na Série A do Campeonato Brasileiro.