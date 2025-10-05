Santos tem baixa entre os relacionados para enfrentar o Ceará

Com retorno e ausência, o Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Ceará, neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza.

A principal novidade entre os convocados é o retorno do meio-campista Gabriel Bontempo. Recuperado, o jogador participou normalmente das atividades com o restante do elenco no gramado do CT Rei Pelé e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o lateral Mayke ficou em Santos. O atleta foi preservado por conta de um desgaste muscular e não viaja com a delegação para o duelo no Nordeste.

Já o meia-atacante Neymar continua em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e segue fora da equipe.

Santos com alerta ligado ao Z4

O Santos vem de um empate por 1 a 1 com o Grêmio, na quarta-feira (01), na Vila Belmiro. O resultado, somado a outros placares da rodada, reduziu a distância do time para a zona de rebaixamento: de cinco pontos, a diferença caiu para três.

Isso aconteceu porque o Vitória venceu o Ceará em casa por 1 a 0. Na tabela de classificação, o Santos aparece em décimo sexto lugar, com 28 pontos em 25 jogos. A equipe soma sete vitórias, sete empates e 11 derrotas, com 25 gols marcados e 35 sofridos, resultando em saldo negativo de dez. A campanha irregular mantém o time sob risco, exigindo maior consistência para se afastar do Z-4.

Logo abaixo, o Vitória ocupa a décima sétima posição, abrindo a zona de rebaixamento com 25 pontos em 26 partidas. O clube baiano tem cinco vitórias, dez empates e 11 derrotas, além de um ataque pouco produtivo, com apenas 21 gols, e uma defesa vulnerável, com 38 sofridos.

Na sequência aparecem Juventude, em décimo oitavo, com 23 pontos e a pior defesa entre os últimos, com 46 gols sofridos; Fortaleza, em décimo nono, com 21 pontos e saldo negativo de 16; e o Sport, na lanterna, com 15 pontos em 24 jogos, dono da pior campanha geral: apenas duas vitórias, 13 derrotas e saldo de menos 19.