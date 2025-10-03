Ceará recebe o Santos com vantagem no retrospecto; confira

Ceará e Santos duelam no próximo domingo (5), na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A. O embate terá início às 20h30 (de Brasília). Analisando o retrospecto entre os clubes, o time da casa tem uma ligeira vantagem.

São 13 jogos em tais condições, com cinco vitórias do Ceará, quatro do Santos e quatro empates. No encontro mais recente, pela Série B de 2024, os paulistas venceram por 1 a 0. As equipes conquistaram o acesso à Primeira Divisão naquele campeonato - o Santos foi o campeão e o Ceará terminou em quarto lugar.

No retrospecto total, a vantagem é do Santos, que nunca perdeu em casa. Em 24 jogos, são dez triunfos do Peixe, cinco do Ceará e nove empates. O confronto, historicamente, é de poucos gols: 24 para os paulistas e 18 pelo lado cearense.

Partida entre Ceará e Santos, pela Série B de 2024 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

No 1º turno desta Série A, em partida que aconteceu no Allianz Parque, Santos e Ceará ficaram no 0 a 0. Neymar, que não atuou na data, será desfalque novamente neste domingo.

Momentos de Ceará e Santos

Separados por três pontos na tabela de classificação, Ceará e Santos buscam no momento garantir a permanência no torneio nacional.

O Vovô está em 11º lugar, com 31 pontos. Vindo de revés por 1 a 0 contra o Vitória, a equipe tentará encerrar a sequência de duas partidas sem vencer em seus domínios.

O Peixe é o 16º colocado no Brasileirão, com 28 pontos. Em seu jogo mais recente, o clube recebeu o Grêmio e empatou em 1 a 1.