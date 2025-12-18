Vai voltar? Torcedores do Santos opinam sobre possível retorno de Gabigol
Enquete do LANCE! revela como a torcida alvinegra reage à chance de reencontro com o atacante
O Santos sonha com a contratação do atacante Gabigol para a temporada de 2026. Com o futuro incerto no Cruzeiro, principalmente após a chegada do técnico Tite, o jogador pode mudar de ares no próximo ano.
O Alvinegro Praiano abriu negociações pelo atacante, mas enfrenta um impasse financeiro. Para viabilizar a operação, o clube trabalha com uma readequação do elenco a fim de abrir espaço na folha salarial.
Nesse contexto, o LANCE! ouviu torcedores do Santos em uma enquete realizada pelo canal no WhatsApp com a seguinte pergunta: torcedor santista, você aceitaria o retorno do atacante Gabigol?
Com 71% dos votos, os torcedores do Santos aprovaram o retorno do jogador, mas entendem que uma renegociação salarial seria necessária para que a contratação se concretize. O clube, inclusive, trabalha para viabilizar o acordo e estuda ajustes no elenco para viabilizar a operação.
Veja o reusltado completo da enquete:
- Sim, mas com salário menor: 71,8% (841 votos)
- Não, nem com salário menor: 12,5% (146 votos)
- Sim, independente do salário: 10,5% (123 votos)
- Não, independente do salário: 5,2% (61 votos)
Gabigol pelo Santos (desde 2015)
- 78 jogos (74 titular)
- 37 gols
- 7 assistências
- 146 minutos para participar de gol
- 2.7 finalizações por jogo (1.3 no gol)
- 40% de conversão em grandes chances
- 5.7 finalizações para marcar
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 0.9 dribles certos por jogo
- 44% de eficiência nos duelos
- 1.6 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.08
Tite quer reavaliar elenco
Em mais de uma oportunidade, Gabigol demonstrou insatisfação com o técnico Tite, atual comandante do Cruzeiro. O presidente do clube, Pedrinho, no entanto, afirmou que o treinador pediu para segurar qualquer negociação.
— Muito ambicioso, tem ideias boas. Posicionou tudo pra nós, tudo o que ele quer, o que queremos. Ele tem a cabeça bem focada, pensamos da mesma forma. Agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se conseguimos atender. Mas ele está feliz com o grupo que nós temos. Pediu para não desfazermos de nenhum jogador. A intenção é essa mesmo, não vender ninguém – destacou.
