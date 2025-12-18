Vai voltar? Torcedores do Santos opinam sobre possível retorno de Gabigol

O Santos sonha com a contratação do atacante Gabigol para a temporada de 2026. Com o futuro incerto no Cruzeiro, principalmente após a chegada do técnico Tite, o jogador pode mudar de ares no próximo ano.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Alvinegro Praiano abriu negociações pelo atacante, mas enfrenta um impasse financeiro. Para viabilizar a operação, o clube trabalha com uma readequação do elenco a fim de abrir espaço na folha salarial.

Nesse contexto, o LANCE! ouviu torcedores do Santos em uma enquete realizada pelo canal no WhatsApp com a seguinte pergunta: torcedor santista, você aceitaria o retorno do atacante Gabigol?

Com 71% dos votos, os torcedores do Santos aprovaram o retorno do jogador, mas entendem que uma renegociação salarial seria necessária para que a contratação se concretize. O clube, inclusive, trabalha para viabilizar o acordo e estuda ajustes no elenco para viabilizar a operação.

Veja o reusltado completo da enquete:

Sim, mas com salário menor: 71,8% (841 votos)

Não, nem com salário menor: 12,5% (146 votos)

Sim, independente do salário: 10,5% (123 votos)

Não, independente do salário: 5,2% (61 votos)

➡️ Santos inicia reformulação e deve confirmar ao menos três saídas

Gabigol pelo Santos (desde 2015)

78 jogos (74 titular) 37 gols 7 assistências 146 minutos para participar de gol 2.7 finalizações por jogo (1.3 no gol) 40% de conversão em grandes chances 5.7 finalizações para marcar 1.1 passes decisivos por jogo 0.9 dribles certos por jogo 44% de eficiência nos duelos 1.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.08

Tite quer reavaliar elenco

Em mais de uma oportunidade, Gabigol demonstrou insatisfação com o técnico Tite, atual comandante do Cruzeiro. O presidente do clube, Pedrinho, no entanto, afirmou que o treinador pediu para segurar qualquer negociação.

— Muito ambicioso, tem ideias boas. Posicionou tudo pra nós, tudo o que ele quer, o que queremos. Ele tem a cabeça bem focada, pensamos da mesma forma. Agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se conseguimos atender. Mas ele está feliz com o grupo que nós temos. Pediu para não desfazermos de nenhum jogador. A intenção é essa mesmo, não vender ninguém – destacou.