O Santos acertou a saída do lateral Gabriel Simples, que atuava pela equipe sub-20, para o Avaí. O contrato do jogador com o clube de Santa Catarina será de dois anos.

O vínculo de Simples com o Santos iria até 31 de janeiro deste ano e não será renovado. Com isso, o clube optou por liberar o atleta de forma antecipada para que ele desse prosseguimento à carreira. O Peixe ficará com uma porcentagem em uma futura venda.

Gabriel Simples vai completar 21 anos em janeiro, idade que já não permite atuar nas categorias de base, o que exigiria sua promoção ao elenco profissional, o que não vai acontecer. Apesar disso, o jogador já realizou alguns treinamentos com o elenco principal do Peixe.

Em 2024, Gabriel atuou em 29 jogos pelo Sub-20 do Santos, com três gols marcados e quatro assistências registradas ao longo da temporada.

Em 2025, o jogador entrou em campo em 40 partidas, também pela equipe de base, anotou cinco gols e contribuiu com cinco assistências. Recentemente, também integrou a equipe do Santos que conquistou o título do Paulistão Sub-20.

Natural de Santa Bárbara d'Oeste, Gabriel começou a carreira nas categorias de base do Amparo, passou pelo XV de Piracicaba e chegou ao Santos no início de 2024.

Santos passa por mudanças no elenco

O Santos iniciou uma reformulação em seu elenco e deve confirmar, na virada do ano, a saída de pelo menos três jogadores com contrato vigente com o clube. A diretoria promove mudanças para reduzir a folha salarial e abrir espaço para possíveis reforços.

Os zagueiros Messias e Luiz Felipe, além do volante Rodrigo Fernández, que estavam emprestados, têm contrato até o fim do ano e não serão renovados.

Já o zagueiro Luisão, por sua vez, será emprestado ao Goiás. Em 2025, o defensor disputou apenas cinco jogos e perdeu espaço com Juan Pablo Vojvoda.