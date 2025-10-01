Santos arranca empate no apagar das luzes diante do Grêmio na Vila Belmiro
Santos empata o jogo no fim do segundo tempo com Lautaro Díaz
O Santos empatou com o Grêmio por 1 a 1 nesta quarta-feira (1), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados no segundo tempo com Edenílson e Lautaro Díaz.
Na etapa inicial, o time gaúcho ainda chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado pelo VAR após toque de mão de Edenílson na origem da jogada.
Apesar de ter mais volume ofensivo e criar maior número de finalizações, o Peixe novamente pecou nas conclusões e deixou escapar pontos importantes em casa.
Com o resultado, o Alvinegro Praiano permanece na 16ª colocação, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Já o Grêmio ganhou uma posição e ocupa agora o 9º lugar, com 34 pontos.
O jogo:
O Santos começou melhor no primeiro tempo e quase abriu o placar logo aos três minutos, quando João Schmidt cabeceou para fora após cruzamento de Guilherme. Em seguida, Rollheiser arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Grando a fazer uma boa defesa. Na sequência, Escobar também levou perigo após cobrança de escanteio.
Apesar da superioridade do Santos, o Grêmio chegou ao gol em sua primeira finalização. Alysson apareceu livre pela direita, driblou Escobar e Luan Peres, e contou com falha de Brazão, que não segurou a bola. No rebote, o próprio Alysson completou para as redes, mas o VAR anulou o lance por toque de mão de Edenílson na origem da jogada.
Pouco depois, Lautaro Díaz girou dentro da área e finalizou com perigo, mas a bola saiu pela linha de fundo. Já nos minutos finais da primeira etapa, Barreal arriscou de fora da área e Rollheiser também ameaçou o gol adversário, mesmo após desviar no braço, levando perigo antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, Vojvoda promoveu a primeira alteração no Santos: João Schmidt deu lugar a Tiquinho Soares. Com a mudança, Barreal passou a atuar mais recuado, como volante.
O Grêmio precisou de apenas 11 minutos para chegar à sua segunda finalização na partida e desta vez abriu o placar. Edenílson apareceu livre na área e completou após lançamento de Pavón. Escobar não conseguiu cortar a casquinha, e o meia gremista só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, vencendo Brazão.
Aos 20 minutos, o Santos perdeu grande oportunidade de empatar. Lautaro Díaz e Tiquinho ficaram cara a cara com Grando: o argentino tentou de carrinho, e na sequência o centroavante chutou em cima do goleiro gremista. Pouco depois, Guilherme arriscou de fora da área, mas novamente parou em uma bela defesa de Grando.
Nos minutos finais, Robinho Jr. cobrou escanteio e a bola sobrou para Zé Rafael, que finalizou de perna esquerda. A bola explodiu na trave, mas, no rebote, Lautaro Díaz apareceu de cabeça para empatar a partida.
Durante os oito minutos de acréscimos, o Peixe ainda pressionou. Robinho arriscou, mas a defesa do Grêmio conseguiu cortar, e Lautaro Díaz quase marcou o segundo gol dele no jogo com a camisa do Alvinegro Praiano.
Ficha Técnica:
SANTOS 1 X 1 GRÊMIO - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
🗣️ Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
🟨 Cartão amarelo: João Schmidt, Escobar e Igor Vinícius (Santos) - Arthur Melo, Mano Menezes e Alex Santana (Grêmio)
🥅 Gols: Edenílson (11'/2ºT) e (43'/2ºT)
🧑🤝🧑Público: 9.306
💰 Renda: R$ 439.188,00
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt (Tiquinho Soares), Zé Rafael e Álvaro Barreal (Tomás Rincón); Rollheiser (Robinho Jr.), Guilherme e Lautaro Díaz.
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Alex Santana) e Edenílson (Cristaldo); Pavon (Amuzu), Alysson (Aravena) e André Henrique (Riquelme).
Tudo sobre
