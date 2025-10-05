menu hamburguer
Ceará não terá Zanocelo contra o Santos por cláusula contratual

Meia não poderá atuar diante do clube ao qual ainda tem vínculo

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP) e Fortaleza (CE)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
São Paulo (SP) e Fortaleza (CE)
Dia 05/10/2025
16:31
Zanocelo desfalca o Ceará contra o Santos (Foto: Felipe Santos / Ceara SC)
imagem cameraZanocelo desfalca o Ceará contra o Santos (Foto: Felipe Santos / Ceara SC)
O Ceará terá um desfalque certo para o confronto diante do Santos, neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, em Fortaleza. O meio-campista Vinicius Zanocelo não será relacionado para a partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Zanocelo pertence ao Santos e está emprestado ao Vozão até o fim da temporada de 2025. Para estar em campo neste domingo, o LANCE! apurou que o clube cearense teria que pagar uma multa contratual, o que não ocorreu. Assim, o jogador desfalca a equipe comandada por Léo Condé.

Os atacantes Fernandinho e Lucca, que foram baixas diante do Vitória, ainda não estão confirmados. No setor ofensivo, há uma disputa entre Paulo Baya e Pedro Henrique, que apresentam características distintas. 

Por outro lado, o volante Dieguinho, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, retorna e deve ser titular novamente.

Zanocelo Santos - Basso
Zanocelo pertence ao Santos e está emprestado (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

E como vem o Santos?

A principal novidade entre os convocados é o retorno do meio-campista Gabriel Bontempo. Recuperado, o jogador participou normalmente das atividades com o restante do elenco no gramado do CT Rei Pelé e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, o lateral Mayke ficou em Santos. O atleta foi preservado por conta de um desgaste muscular e não viaja com a delegação para o duelo no Nordeste.

Já o meia-atacante Neymar continua em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e segue fora da equipe.

