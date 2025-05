Santos empata com o Ceará no Allianz Parque e se complica na tabela do Brasileirão

O Santos empatou com o Ceará por 0 a 0 nesta segunda-feira (12), em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Com o resultado, o Peixe permanece na vice-lanterna da competição com apenas 5 pontos conquistados. Tem apenas uma vitória em oito partidas, além de dois empates e cinco derrotas.

O time entra em campo novamente no próximo domingo (18), contra o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo:

O Santos teve a primeira chance de perigo aos 7 minutos do primeiro tempo, com Soteldo buscando Tiquinho Soares, que não conseguiu finalizar. O Ceará respondeu aos 10 minutos, com Pedro Henrique roubando a bola e tocando para Marllon, que tentou finalizar. Marcado, ele não conseguiu se livrar da marcação, e a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 14 minutos, o Santos perdeu uma grande chance de abrir o placar: Soteldo driblou a marcação e, na sobra, Tiquinho se esticou todo, mas não conseguiu finalizar. Aos 16, Gabriel aproveitou uma sobra e tentou por cobertura, mandando para fora, mas o lance já estava parado por impedimento no ataque do Peixe. Aos 18, o Ceará quase marcou um gol olímpico com Lucas, mas Brazão fez a defesa.

Aos 22, Thaciano tentou de cabeça, mas a bola passou longe do gol. Dois minutos depois, Rollheiser arriscou uma finalização perigosa que passou perto da meta. Aos 27, o Ceará chegou com perigo pelo lado direito do ataque.

O Alvinegro viveu seu melhor momento na partida por volta dos 30 minutos, com três ataques seguidos. Primeiro, Escobar cruzou para Rollheiser cabecear com perigo, mas a bola passou à frente do gol de Fernando Miguel.

Na sequência, Rollheiser cobrou escanteio para Zé Ivaldo, que cabeceou para fora. Por fim, o argentino tentou novamente de cabeça, acertando a trave esquerda após novo cruzamento de Escobar.

Aos 37 minutos, Pedro Raul foi lançado na área, mas estava em posição de impedimento. No fim da primeira etapa, o Peixe ainda tentou atacar com Rollheiser, Gabriel Bontempo e Soteldo.

No último lance do jogo, o Santos teve uma falta após Marlon impedir o gol de Deivid Washington. O jogador do Ceará foi expulso.

O Santos recebeu o Ceará como mandante pela primeira vez na história no Allianz Parque. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

No segundo tempo, o Santos não voltou do intervalo com alterações. A primeira chance perigosa veio aos 9 minutos, com Soteldo exigindo boa defesa de Fernando Miguel. Aos 13, o Santos reclamou de um possível pênalti em Rincón, que ficou caído na área após ter o pé chutado por Matheus Bahia.

O Ceará quase abriu o placar aos 17 minutos, com Pedro Raul, que recebeu passe de Lucas Mugni pelo lado esquerdo da grande área. Ele bateu cruzado, e a bola saiu com perigo pela esquerda do gol defendido por Brazão.

Cléber Xavier promoveu as primeiras alterações aos 18 minutos: Barreal entrou no lugar de Thaciano, e Aderlan deu lugar a Léo Godoy.

Aos 25 minutos, o Peixe quase marcou com Rollheiser, que achou um belo passe para Tiquinho. O camisa 9 dominou e girou, exigindo uma boa defesa do goleiro adversário.

O Santos continuou tentando no ataque, com Lucas Peres avançando, mas a defesa fez o corte. Na sequência, Barreal abriu para Léo Godoy, que cruzou rasteiro na área. Tiquinho tentou a finalização, mas errou no toque.

Aos 31 minutos, Gabriel Bontempo deixou o gramado para a entrada de Deivid Washington. O Vozão saiu em velocidade pelo lado esquerdo com Pedro Raul, mas Zé Ivaldo fez o corte e cometeu falta.

Aos 38, Tiquinho recebeu uma boa bola de Barreal e centralizado dentro da área tentou um gol de bicicleta. Aos 41, Gabriel Brazão fez grande defesa após chute de Rômulo na meia-lua.

Aos 48 minutos, Lelê, que entrou no segundo tempo, ficou cara a cara com Gabriel Brazão. Mas, ele chutou a bola no peito do arqueiro.

Informações de Santos x Ceará:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 CEARÁ

8ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: segunda, 12 de maio, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque (São Paulo)

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

🟨Cartão amarelo: Rincón (Santos); Lucas Mugni e Fernando Sobral (Ceará)

🧑‍🤝‍🧑Público: 35.240

💰 Renda: R$ 2.806.052

⚽ ESCALAÇÕES:

Escalação do Santos (Técnico Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo (Deivid Washington) e Rollheiser, Thaciano (Barreal), Soteldo e Tiquinho Soares (Gabriel Veron)

Escalação do Ceará (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano, Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Bruno Tubarão)