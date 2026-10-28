O Santos conta com Gabigol como a principal esperança ofensiva para vencer o Palmeiras e quebrar o incômodo tabu de ainda não ter vencido nenhum clássico na Vila Belmiro em 2026. O camisa 9 é o artilheiro do Peixe no ano e tem o Verdão como sua maior vítima entre os rivais paulistas, sendo o atleta do atual elenco santista que mais balançou as redes contra o clube Alviverde.

Ao todo, Gabigol enfrentou o Palmeiras em 35 oportunidades na carreira e marcou 14 gols, sendo oito deles com a camisa do Flamengo e seis pelo Alvinegro. Nos últimos dez jogos pelo Brasileirão, o atacante marcou oito gols e distribuiu uma assistência. Nesse mesmo recorte, o Santos balançou as redes 18 vezes, o que significa que o camisa 9 teve participação direta em 50% dos gols da equipe nas últimas dez rodadas do campeonato nacional.

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Apesar do retrospecto favorável, a última vez que o camisa 9 marcou contra o Palmeiras atuando pelo Santos foi em 2016, no jogo de volta da semifinal do Paulistão. Na ocasião, o atacante anotou dois gols no empate em 2 a 2, que garantiu o Peixe na final do torneio, em que se sagraria campeão. Já o último gol do atleta contra o Verdão na carreira ocorreu em janeiro de 2023, pela decisão da Supercopa do Brasil, quando marcou duas vezes na derrota do Flamengo por 4 a 3.

Retrospecto contra outros rivais paulistas

Além do Palmeiras, Gabigol soma dez gols marcados contra o São Paulo e nove diante do Corinthians na carreira, segundo dados do portal Sofascore.

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Atacante vive temporada mais artilheira pelo Peixe

Gabigol também atravessa o seu ano mais goleador, vestindo a camisa do Santos. Em 2026, o camisa 9 lidera a artilharia da equipe com 25 gols e nove assistências em 46 partidas disputadas. Com esses números, ele divide o posto de atacante com mais gols no futebol brasileiro que atuam na Série A na temporada ao lado de Pedro, do Flamengo.

A última vez que o centroavante havia ultrapassado a barreira dos 20 gols em um único ano foi em 2022, quando defendia o clube carioca e encerrou a temporada com 29 bolas na rede.

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