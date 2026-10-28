IA crava autor de dois gols no clássico Santos x Palmeiras

Santos e Palmeiras se encontram nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em um clássico válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Questionada pela equipe do Lance!, ferramenta de inteligência artificial cravou que Gabriel Barbosa, o Gabigol, irá balançar a rede duas vezes no jogo de hoje.

A equipe santista busca o triunfo dentro de casa para se aproximar da zona de classificação para as competições continentais, ocupando a 8ª colocação, com 46 pontos. Já o Verdão vai a campo, focado na vitória para se manter firme na disputa direta pelo título nacional, figurando na segunda posição, com 69 pontos.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Ferramenta projeta doblete de Gabigol em Santos x Palmeiras

Como chegam Santos e Palmeiras para o confronto?

Santos

O Santos chega para o clássico ocupando a oitava colocação do Brasileirão, com 46 pontos, focado na busca por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Cuca vem de um empate em 1 a 1 contra o Bahia, em partida disputada na Vila Belmiro, no último sábado (24).

➡️Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Para o confronto, a principal ausência será Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, em seguida, o vermelho direto, ficando fora das próximas duas partidas do Peixe. Além do camisa 10, atletas como Willian Arão, Escobar, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão seguem no departamento médico e também serão desfalques.

continua após a publicidade

Palmeiras

O Palmeiras ocupa a vice-liderança da competição, com 69 pontos, um a menos que o Flamengo, e visita a Vila Belmiro com o objetivo de manter a invencibilidade em clássicos estaduais na temporada 2026, acumulando oito vitórias e três empates em 11 jogos. Em seu compromisso mais recente, o time alviverde goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque.

Para o confronto, a principal ausência será Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, em seguida, o vermelho direto, ficando fora das próximas duas partidas do Peixe. Além do camisa 10, atletas como Willian Arão, Escobar, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão seguem no departamento médico e também serão desfalques.

continua após a publicidade