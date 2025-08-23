O técnico Juan Pablo Vojvoda chegou ao Brasil e está pronto para assumir o comando do Santos, seu novo clube após a passagem histórica pelo Fortaleza. No início da noite, o treinador, acompanhado de seu auxiliar Nahuel Martinez, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Vojvoda afirmou que comandar o Santos será o maior desafio de sua carreira. Ele lembrou da primeira experiência no futebol brasileiro, quando considerava um grande passo treinar qualquer equipe do país, e destacou a dimensão internacional do clube da Vila Belmiro.

— É o maior desafio da minha carreira. Na primeira vez que trabalhei no Brasil, o maior desafio era treinar um time nesse futebol. Um futebol de alto nível e pentacampeão do mundo. Mas dentro desse futebol brasileiro está um time como o Santos, um time reconhecido mundialmente. Tenho recebido muitas mensagens me parabenizando, então isso é um orgulho muito grande para mim, para a minha carreira e para a minha família também — relatou o treinador em contato à 'Trivela'.

Vojvoda também explicou os motivos que o fizeram deixar o descanso de lado e voltar a trabalhar ainda neste ano.

— A ideia era descansar um mês, mas nesse período surgiu a proposta do Santos. Passamos dois ou três dias conversando e eu analisei a situação. O Santos já havia me procurado em outra oportunidade, mas, na ocasião, eu tinha contrato em vigência. Desta vez estava com liberdade para tomar decisões e essa liberdade me deu essa bonita possibilidade de poder estar à frente de um time como o Santos — completou.

O argentino também não fugiu da resposta sobre o atacante Neymar, maior astro do Santos e principal nome do futebol brasileiro na atualidade. Vojvoda encheu a bola do camisa 10 santista e deixou um recado claro ao jogador: que esteja bem para ajudar o time.

— Analisei tudo de maneira coletiva. Sabemos o significado do Neymar e precisamos dele. O Santos precisa dele. Os meus filhos falam continuamente: "Neymar, Neymar", mas ainda não sabemos muitas coisas. Queremos ele bem, assim como querem todos os torcedores santistas e como todo o Brasil deseja. Ele é uma pessoa incrível, e isso me dá um orgulho também por poder trabalhar com um jogador de tamanha hierarquia — concluiu.

Carreira de Juan Pablo Vojvoda

Vojvoda chega ao Santos acompanhado pelos auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, pelo preparador físico Luis Azpiazu, pelo preparador de goleiros Santiago Piccinini e pelo psicólogo Christian Rodrigues.

Natural de General Baldissera, na Argentina, o ex-zagueiro tem 50 anos e desembarca na Vila Belmiro após passagem vitoriosa pelo Fortaleza. Em pouco mais de quatro temporadas no clube cearense, conquistou cinco títulos, sendo três estaduais e duas Copas do Nordeste, além de se tornar o técnico com mais jogos oficiais na história da equipe.

Revelado como atleta pelo Newell’s Old Boys nos anos 1990, Vojvoda iniciou a carreira de treinador no mesmo clube em 2016, após encerrar a trajetória nos gramados. Desde então, também comandou Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, na Argentina, além do Unión La Calera, do Chile.