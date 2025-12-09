Como o Santos planeja volta aos treinos e a próxima temporada?

O Santos definiu o retorno às atividades para o dia 2 de janeiro. No entanto, os atletas iniciarão o acompanhamento online a partir do dia 26 de dezembro, uma semana antes da reapresentação.

Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (7) definiu os detalhes, com a presença da diretoria e do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Após a vitória por 3 a 0 diante do Cruzeiro, pelo encerramento do Campeonato Brasileiro, o presidente Marcelo Teixeira reconheceu erros no planejamento deste ano e afirmou que já está trabalhando na próxima temporada ao lado do diretor executivo Alexandre Mattos.

Quando o Peixe estava em situação muito delicada no campeonato, afundado na zona de rebaixamento, Marcelo Teixeira convocou uma reunião emergencial e secreta com conselheiros, diretores e torcidas organizadas, pedindo união para que o clube não fosse rebaixado novamente.

O combinado foi focar as atenções única e exclusivamente no campo e depois resolver pendências como a nova Vila Belmiro, novo estatuto, eleições, SAF, reformulação do elenco e até mesmo a permanência ou não de Neymar.

Com o sentimento de 'missão cumprida' e ainda o 'bônus' da Sul-Americana, o Peixe precisa dar os primeiros passos e discutir assuntos importantes para o ano que vem. Até aqui, a única decisão que teve o martelo batido foi o orçamento previsto para o ano que vem.

Pela primeira vez em alguns anos, o clube tem um técnico e uma comissão definidos antes do início da próxima temporada, o que ajuda no desenvolvimento do trabalho, especialmente nas contratações se quiser ser um time mais competitivo e lutar para não cair, além das disputas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, competição que o Santos não joga há dois anos.

Sobre a renovação de Neymar, o clube vai começar as negociações em breve com o pai do jogador. O camisa 10 precisa definir a data que vai operar o menisco do joelho esquerdo, que tem previsão de um mês de recuperação. O contato é válido até o final deste ano e a expectativa é de que o ídolo santista assine uma segunda renovação até a Copa do Mundo do ano que vem.