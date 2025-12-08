Neymar vai para o Cruzeiro? Pedrinho é direto sobre possibilidade

Pedrinho, presidente do Cruzeiro, foi direto nesta segunda-feira (8) sobre a possibilidade de uma negociação por Neymar. Durante o Prêmio Brasileirão 2025, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o dono da SAF celeste foi questionado sobre o craque e descartou qualquer tipo de tratativa.

continua após a publicidade

– Não. Neymar tem um produto que vende todas os supermercados, né? E ele fez a propaganda, mas vende não só no Supermercados BH, vende nas outras redes também – destacou Pedrinho.

Parceria entre Pedrinho e Neymar?

Na última terça-feira (2), a rede de supermercados de Pedro Lourenço divulgou um vídeo nas redes sociais em que Neymar aparece fazendo uma peça publicitária de sua linha de sucos. Rapidamente, internautas destacaram uma possível ida do craque para a equipe mineira.

continua após a publicidade

Neymar em Flamengo x Santos (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

No último domingo, o treinador Leonardo Jardim, bateu um papo com o jogador após a derrota por 3 a 0 para o Santos, o que alimentou ainda mais as projeções de alguns torcedores. Entretanto, o técnico explicou em entrevista coletiva que eram velhos conhecidos do futebol francês.

– Sobre o Neymar, nos conhecemos há muito tempo do Campeonato Francês, mas nada de especial – explicou o treinador do Cruzeiro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Pedrinho também falou sobre o futuro de Leonardo Jardim

Com seu estilo tradicional, o empresário cravou que a vontade da Raposa é que ele permaneça e que o técnico só não fica na Toca da Raposa II se não quiser.

continua após a publicidade

– O Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser. Já propus fazer um contrato de cinco anos. Eu falo com ele todos os dias. Jardim é um cara espetacular. A gente deve muito a ele o trabalho que vem fazendo no Cruzeiro – disse Pedrinho.

– É um técnico excepcional. Temos amizade muito grande. Ele tem a vontade dele, de não ser técnico mais. Mas estamos conversando. Espero que ele fique com a gente. Ano que vem tem Libertadores. Fique, Jardim! – brincou o dono da SAF do Cruzeiro.