Saiba quem deve comandar o Santos no duelo diante do Bahia

O Santos deverá ser comandado pelo auxiliar Matheus Bachi no próximo domingo (24), no duelo contra o Bahia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bachi integrava a comissão técnica de Cléber Xavier, demitido no último domingo (17) após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no Morumbis.

Na ocasião, o diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, confirmou a saída de Cléber, mas garantiu a permanência de Bachi, do auxiliar Vinicius Marques e do preparador físico Fábio Mahseredjian.

Para o duelo diante do Esquadrão de Aço, Bachi não poderá contar com Neymar. O camisa 10 está suspenso.

Comissão técnica do Santos reunida antes do duelo contra o Vasco. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos desiste de Sampaoli e contrata Vojvoda:

O Santos fechou na última quarta-feira (20) a contratação de Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, como novo comandante do Peixe. O clube realizou uma reunião virtual com o treinador depois da desistência em contratar Jorge Sampaoli.

O Santos tinha a expectativa de anunciar Jorge Sampaoli até a próxima sexta-feira (22), mas desistiu da contratação diante das exigências feitas pelo treinador argentino.

Inicialmente, o clube cedeu a algumas demandas, mas se irritou com pontos considerados excessivos, como o afastamento de dez jogadores das categorias de base já integrados ao elenco profissional e o pedido de investimento de R$ 60 milhões em reforços. As bases salariais, a multa contratual e a duração do vínculo já estavam definidas.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, saiu satisfeito das conversas com Juan Pablo Vojvoda. De acordo com a diretoria, o perfil buscado era de um técnico experiente, exigente, mas que soubesse trabalhar em sintonia com Neymar — extraindo o melhor do camisa 10 e de todo o elenco, sem criar atritos desnecessários.

A escolha também teve a aprovação do diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, que considerou Vojvoda a melhor alternativa. O dirigente, que já havia trabalhado com Jorge Sampaoli no Atlético-MG, entende que o novo treinador se encaixa melhor no momento do clube. A expectativa é de que o Santos anuncie ainda mais três reforços nos próximos dias.