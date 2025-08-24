menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos entrará em campo sem Neymar após dois meses; relembre números

Camisa 10 vinha de oito jogos consecutivos em campo

Neymar está fora contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraNeymar está fora contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 24/08/2025
06:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos enfrenta o Bahia neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, em busca de recuperação após a goleada sofrida para o Vasco. O clube, porém, terá um desfalque importante: seu principal jogador, Neymar, está suspenso.

continua após a publicidade

O Santos vai enfrentar o próximo desafio sem contar com um de seus principais jogadores, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Vasco da Gama. A ausência do atacante tem impacto direto no desempenho da equipe, como mostram os números do time com e sem ele em campo. A última vez em que entrou sem Neymar aconteceu no dia 12 de junho de 2025, na vitória contra o Fortaleza, fora de casa.

Com o atacante, o Peixe disputou 19 partidas, conquistando nove vitórias, empatando quatro vezes e sofrendo seis derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 54,4%. Já sem ele, o rendimento cai consideravelmente: em 16 jogos, o time venceu apenas quatro, empatou quatro e perdeu nove, registrando aproveitamento de 33,3%.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A diferença também se reflete no saldo de gols. Com o atleta, o Santos marcou 25 gols e sofreu 21, enquanto sem ele marcou 19 e sofreu 25, mostrando uma desvantagem clara tanto na criação ofensiva quanto na solidez defensiva. 

Neymar participou de oito jogos consecutivos: Desportivo Ferroviária (amistoso), Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude, Cruzeiro e Vasco. Em todas essas partidas, o camisa 10 só foi substituído no amistoso e no confronto contra o Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Sem o camisa 10 e ainda sem o técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos busca encontrar alternativas para manter o desempenho mesmo sem sua principal referência no ataque.

Santos vem de dura derrota para o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Santos vem de dura derrota para o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Chance de rebaixamento do Santos

No ano de seu retorno à elite, o Santos apresenta um risco de rebaixamento de 24%, segundo estatísticas. O clube ainda tem uma partida atrasada a disputar, contra o Palmeiras, referente à 13ª rodada.

O time ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão, com 21 pontos. Em 19 jogos, acumulou seis vitórias, três empates e 10 derrotas, marcou 20 gols e sofreu 29, registrando saldo negativo de nove gols.

PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:

1º ao 4ª lugar: 1.10%

5º ao 12º lugar: 37,34%

13º ao 16º lugar: 37.19%

17º ao 20º: 24,38%

Confira o gráfico:

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias