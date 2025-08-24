O Santos enfrenta o Bahia neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, em busca de recuperação após a goleada sofrida para o Vasco. O clube, porém, terá um desfalque importante: seu principal jogador, Neymar, está suspenso.

O Santos vai enfrentar o próximo desafio sem contar com um de seus principais jogadores, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Vasco da Gama. A ausência do atacante tem impacto direto no desempenho da equipe, como mostram os números do time com e sem ele em campo. A última vez em que entrou sem Neymar aconteceu no dia 12 de junho de 2025, na vitória contra o Fortaleza, fora de casa.

Com o atacante, o Peixe disputou 19 partidas, conquistando nove vitórias, empatando quatro vezes e sofrendo seis derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 54,4%. Já sem ele, o rendimento cai consideravelmente: em 16 jogos, o time venceu apenas quatro, empatou quatro e perdeu nove, registrando aproveitamento de 33,3%.

A diferença também se reflete no saldo de gols. Com o atleta, o Santos marcou 25 gols e sofreu 21, enquanto sem ele marcou 19 e sofreu 25, mostrando uma desvantagem clara tanto na criação ofensiva quanto na solidez defensiva.

Neymar participou de oito jogos consecutivos: Desportivo Ferroviária (amistoso), Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude, Cruzeiro e Vasco. Em todas essas partidas, o camisa 10 só foi substituído no amistoso e no confronto contra o Cruzeiro.

Sem o camisa 10 e ainda sem o técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos busca encontrar alternativas para manter o desempenho mesmo sem sua principal referência no ataque.

Santos vem de dura derrota para o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Chance de rebaixamento do Santos

No ano de seu retorno à elite, o Santos apresenta um risco de rebaixamento de 24%, segundo estatísticas. O clube ainda tem uma partida atrasada a disputar, contra o Palmeiras, referente à 13ª rodada.

O time ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão, com 21 pontos. Em 19 jogos, acumulou seis vitórias, três empates e 10 derrotas, marcou 20 gols e sofreu 29, registrando saldo negativo de nove gols.

PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:

1º ao 4ª lugar: 1.10%

5º ao 12º lugar: 37,34%

13º ao 16º lugar: 37.19%

17º ao 20º: 24,38%