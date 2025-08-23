menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Veja a provável escalação do Santos para encarar o Bahia

Peixe mira reação na Campeonato Brasileiro

Pressionado, Santos busca voltar a vencer no Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraPressionado, Santos busca voltar a vencer no Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 23/08/2025
19:07
O Santos encerrou a preparação para o duelo deste domingo (24) contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A equipe busca reencontrar o caminho das vitórias e superar a fase ruim.

O auxiliar técnico Matheus Bachi comandará o time interinamente, enquanto Juan Pablo Vojvoda assumirá o clube na próxima rodada, contra o Fluminense.

No treino tático e de bola parada realizados às vésperas do jogo neste sábado (23), Bachi definiu os últimos ajustes. O zagueiro João Basso e o volante Willian Arão estão lesionados e não devem atuar. Neymar cumpre suspensão e também não viaja com a equipe.

Assim, a provável escalação do Santos é: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares.

Matheus Bachi vai comandar o Santos contra o Bahia (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Chance de rebaixamento do Santos

No ano de seu retorno à elite, o Santos apresenta um risco de rebaixamento de 24%, segundo estatísticas. O clube ainda tem uma partida atrasada a disputar, contra o Palmeiras, referente à 13ª rodada.

O time ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão, com 21 pontos. Em 19 jogos, acumulou seis vitórias, três empates e 10 derrotas, marcou 20 gols e sofreu 29, registrando saldo negativo de nove gols.

PROBABILIDADES NA TABELA DO BRASILEIRÃO:

1º ao 4ª lugar: 1.10%

5º ao 12º lugar: 37,34%

13º ao 16º lugar: 37.19%

17º ao 20º: 24,38%

Confira o gráfico:

