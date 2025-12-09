Marcelo Teixeira se pronuncia sobre temporada do Santos e segue otimista por Neymar

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, marcou presença na festa promovida pela CBF que contemplou, na noite da última segunda-feira (8), os destaques do Campeonato Brasileiro.

Questionado sobre o andamento da renovação de Neymar, que tem contrato apenas até o fim do ano, o dirigente se mostrou otimista.

— Já começamos o planejamento para o ano que vem. São quatro competições para disputar. Temos a comissão técnica permanecendo, o que é um passo importante com a continuidade do Vojvoda e de sua filosofia de trabalho. Conversamos bastante hoje com ele e com o Mattos, falando de renovações e, especialmente, da renovação do Neymar. Estamos confiantes. O projeto dele visa a Copa do Mundo do ano que vem. Estamos nesse diálogo para que ele permaneça e nos reforce novamente - explicou.

O Santos entrou de férias após a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo (6), na Vila Belmiro, pelo encerramento do Campeonato Brasileiro, e retorna apenas no dia 2 de janeiro.

Avaliação da temporada:

O Santos encerrou o ano na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, após lutar contra o rebaixamento até a última rodada. Mesmo assim, garantiu vaga na Copa Sul-Americana, competição que não disputa há dois anos.

Nesta terça-feira (9), o presidente Marcelo Teixeira se pronunciou por meio de uma nota publicada em sua rede social:

O Santos encerrou uma temporada com campanhas aquém do que a nossa história exige. A permanência na Série A e a classificação para a Sul-Americana não mudam a necessidade de encarar com seriedade tudo o que aconteceu ao longo do ano.

A frustração do torcedor é compreensível e legítima. Reconheço os erros do caminho e assumo a responsabilidade pelo que não funcionou. Desde o início, sabíamos que esta seria uma gestão difícil. Retornar da Série B impõe uma trajetória complexa, cheia de desafios estruturais, esportivos e financeiros.

O trabalho para 2026 já está em andamento, será uma temporada de quatro competições, incluindo uma internacional. Será um processo de reorganização consistente e pautado por critérios claros, com foco no futebol, na estabilidade e na reabilitação da confiança. O compromisso é fazer do Santos um clube mais forte, competitivo e alinhado às expectativas de sua torcida.

Seguimos trabalhando. Santos, sempre Santos.

O que vem pela frente:

Neymar vai curtir férias no exterior e também passar por uma cirurgia no joelho esquerdo para resolver o problema no menisco que o fez atuar no sacrifício na reta final da competição. O pai do jogador e o diretor executivo Alexandre Mattos também participam das conversas de negociação.

O Peixe inicia a temporada no dia 11 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A equipe retorna de férias no dia 2 de janeiro.