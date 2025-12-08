Neto compara Neymar com jogadores do Corinthians e dispara: 'Parabéns'

O ex-jogador Neto comparou parte do elenco do Corinthians com Neymar, do Santos. Durante o programa "Donos da Bola", desta segunda-feira (8), o apresentador rasgou o verbo e disparou críticas para o atacante Memphis Depay, além dos meias Rodrigo Garro e André Carrillo.

continua após a publicidade

➡️ Arbitragem da semifinal da Copa do Brasil sofre críticas: 'Piada'

Com uma arrancada histórica e liderança de Neymar, o Peixe terminou na 12ª colocação do Brasileirão, na frente do Corinthians. O fato enlouqueceu Neto, que não perdoou o elenco do clube e aproveitou o momento de crítica para enaltecer a reta final de temporada do camisa 10 do Santos.

— É um dos piores anos de Brasileirão do Corinthians. Vocês foram vergonhosos. Estou aqui para falar a verdade, no meu ponto de vista. Não tô nem aí, se o clube deve os jogadores (Memphis e Garro). Isso é incompetência do clube. Mais aí pegam jogadores, que ganham R$ 4 milhões e não jogam — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Parabéns ao Neymar. Você foi mais macho como jogador do que Memphis, Garro, Carrilo e Yuri Alberto. Olha o que ele fez nesses últimos quatro jogos. Talvez minha visão sobre ele (Neymar) mude. Porque sou muito fã do futebol dele. E no final, olha quem terminou na frente do Corinthians, o Santos — concluiu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Corinthians foca na Copa do Brasil

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do Brasileirão, a equipe de Dorival Júnior terminou a competição na 13ª colocação. Determinada posição classifica a equipe para a Copa Sul-Americana de 2026.

continua após a publicidade

Contudo, o cenário pode mudar e o Timão ainda pode ir à Copa Libertadores da próxima temporada. Para isso acontecer, o time paulista precisa conquistar a Copa do Brasil. Na semifinal do torneio, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida.