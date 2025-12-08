menu hamburguer
Fora de Campo

Neto compara Neymar com jogadores do Corinthians e dispara: 'Parabéns'

Ex-jogador criticou Memphis, Garro e Carrillo

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
20:55
Craque Neto avaliou a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Reprodução Band)
imagem cameraCraque Neto rasgou o verbo com jogadores do Corinthians (Foto: Reprodução Band)
O ex-jogador Neto comparou parte do elenco do Corinthians com Neymar, do Santos. Durante o programa "Donos da Bola", desta segunda-feira (8), o apresentador rasgou o verbo e disparou críticas para o atacante Memphis Depay, além dos meias Rodrigo Garro e André Carrillo.

➡️ Arbitragem da semifinal da Copa do Brasil sofre críticas: 'Piada'

Com uma arrancada histórica e liderança de Neymar, o Peixe terminou na 12ª colocação do Brasileirão, na frente do Corinthians. O fato enlouqueceu Neto, que não perdoou o elenco do clube e aproveitou o momento de crítica para enaltecer a reta final de temporada do camisa 10 do Santos.

— É um dos piores anos de Brasileirão do Corinthians. Vocês foram vergonhosos. Estou aqui para falar a verdade, no meu ponto de vista. Não tô nem aí, se o clube deve os jogadores (Memphis e Garro). Isso é incompetência do clube. Mais aí pegam jogadores, que ganham R$ 4 milhões e não jogam — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Parabéns ao Neymar. Você foi mais macho como jogador do que Memphis, Garro, Carrilo e Yuri Alberto. Olha o que ele fez nesses últimos quatro jogos. Talvez minha visão sobre ele (Neymar) mude. Porque sou muito fã do futebol dele. E no final, olha quem terminou na frente do Corinthians, o Santos — concluiu.

Corinthians foca na Copa do Brasil

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do Brasileirão, a equipe de Dorival Júnior terminou a competição na 13ª colocação. Determinada posição classifica a equipe para a Copa Sul-Americana de 2026.

Contudo, o cenário pode mudar e o Timão ainda pode ir à Copa Libertadores da próxima temporada. Para isso acontecer, o time paulista precisa conquistar a Copa do Brasil. Na semifinal do torneio, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida.

Corinthians ficou no empate com o Juventude (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
