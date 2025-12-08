Bola de Prata: rivais criticam premiação de jogador do Palmeiras

Um jogador do Palmeiras venceu uma das categorias do Bola de Prata do Brasileirão, premiação da ESPN, nesta segunda-feira (8). Após a escolha, muitos torcedores de clubes rivais do Alviverde criticaram a decisão nas redes sociais.

Depois de fazer uma grande temporada, o jovem Allan, do Palmeiras, venceu o prêmio Bola de Prata de revelação do Campeonato Brasileiro. O meia entrou em campo pelo Verdão em 28 jogos, marcou dois gols e deu três assistências.

Nas redes sociais, muitos torcedores criticaram a escolha pelo jovem do Palmeiras. A maioria pediu Rayan, do Vasco, como a grande revelação do Brasileirão. Veja os comentários abaixo:

Allan, do Palmeiras, foi eleito revelação do Brasileirão pela Bola de Prata (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)

Veja reação dos rivais com a premiação do jogador do Palmeiras

Vitor Roque também foi premiado

Destaque e contratação mais cara da história do Palmeiras, Vitor Roque confirmou nesta segunda-feira (8) que permanecerá no clube na próxima temporada, apesar do interesse de times do futebol europeu e árabe. O atacante foi escolhido para a Seleção de Prata da ESPN.

Após um período de instabilidade na Espanha, onde defendeu Barcelona e Bétis, Vitor Roque aceitou a proposta do Palmeiras para retornar ao Brasil. O principal objetivo, além de ter mais minutos em campo, era voltar à Seleção Brasileira, feito alcançado nos amistosos contra Tunísia e Senegal, em novembro.

- Estou muito feliz no Palmeiras. Estou focado aqui. Claro, sempre vai existir sondagens, mas, hoje, meu desejo é de ficar, tenho contrato por bastante tempo, feliz e focado no Palmeiras - afirmou, de forma breve, em coletiva após ser eleito para a seleção do prêmio Bola de Prata da ESPN.

Nos últimos meses, o empresário do atacante revelou em entrevista que chegariam propostas de clubes da elite europeia superiores a 40 milhões de euros. O Palmeiras, no entanto, segue resguardado pela multa rescisória e não demonstra interesse em perder um de seus principais destaques na temporada.