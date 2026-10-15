Com desfalques por lesão e Neymar em campo, Santos treina de olho no Fluminense
Camisa 10 deve retornar ao time titular no Maracanã neste domingo (18), às 16h; Cuca faz testes táticos e lida com baixa de Willian Arão
O Santos treinou na manhã desta quinta-feira (15), no CT Rei Pelé, já em preparação para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade confirmou a baixa do volante Willian Arão, que teve confirmada uma lesão muscular na posterior da coxa direita e deve desfalcar a equipe por cerca de três semanas.
Por outro lado, Neymar treinou normalmente e deve estar entre os titulares que iniciarão o duelo contra o Fluminense neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã.
O craque foi poupado do duelo contra o Atlético-MG, no último domingo (11), devido ao piso sintético da Arena MRV e ao processo de transição física decorrente de dores no reto anterior da coxa direita.
Jogadores no departamento médico do Santos amentam
Além de Arão, o técnico Cuca não contará com mais três jogadores que também estão no departamento médico do Peixe. Arthur sentiu o músculo posterior da coxa direita, no jogo contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, e deve retornar em novembro. Gabriel Brazão passou por um processo cirúrgico no ombro esquerdo para correção de uma lesão e deve retornar só em 2027. Por fim, Vinícius Lira, lateral, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e segue fora até a próxima temporada.
Testes de Cuca e mudanças na equipe
Com Arão suspenso e lesionado, a tendência é a entrada de Luan Peres, que deve retomar a titularidade na zaga ao lado de Lucas Veríssimo.
Aproveitando a semana livre sem compromissos no meio de semana, Cuca realizou variações táticas na formação. O comandante testou Coutinho e Neymar atuando juntos: nessa formação alternativa, Álvaro Barreal entrou na vaga de Escobar pela lateral esquerda, com o meio-campo formado por Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar e Coutinho, tendo a dupla ofensiva composta por Gabigol e Everton Cebolinha.
Mesmo com os testes, a provável equipe para iniciar o confronto contra o Tricolor Carioca deve manter Escobar na linha de quatro defensores, o retorno de Neymar na articulação e uma trinca de volantes com Gustavo Henrique, Christian Oliva e Gabriel Bontempo.
O Santos ainda treina nesta sexta-feira (16) e sábado (17) no CT Rei Pelé. Equipe viaja para o Rio de Janeiro no sábado, após a atividade técnica.
Provável escalação
Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Neymar; Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Campeão da Libertadores com o Inter e ex-Santos, Leandro Damião estreia com gols na várzeaHá 28 minutos
Santos
Arão tem lesão confirmada e lista de lesionados aumenta no SantosHá 1 hora
Santos
Quantos jogos Neymar ainda pode disputar pelo Santos em 2026?Há 7 horas
Santos
Em busca de reação, Santos terá mudanças para enfrentar o Fluminense no MaracanãHá 20 horas
Santos
Ivan Luduvice detalha propostas para o Santos: veja planos para a Vila, Neymar e SAFHá 1 dia
Santos
Santos paga dívidas e derruba três transfer bans aplicados pela Fifa; veja detalhesHá 1 dia
Mais LANCE!