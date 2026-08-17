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Camisa usada por Neymar em jogo do Santos é leiloada por R$ 102 mil

Peça usada pelo atacante no empate com a Chapecoense recebeu 67 lances e foi arrematada por um fã da Coreia do Sul

PorJuliana YamaokaRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 17:19
Atualizado há 18 minutos
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Camisa de Neymar será leiloada. (Foto: Divulgação/ Internet)
Camisa de Neymar será leiloada. (Foto: Divulgação/ Internet)

A camisa utilizada por Neymar no empate do Santos por 2 a 2 com a Chapecoense foi leiloada por R$ 102.037 pela MatchWornShirt (MWS), plataforma especializada em leilões de artigos esportivos. A partida foi marcada por uma atuação de destaque do atacante, que balançou as redes duas vezes.

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Além de ter sido usada em uma atuação de destaque, a camisa também foi autografada por Neymar. Ao todo, o item recebeu 67 lances de colecionadores de mais de dez países e acabou arrematado por um fã da Coreia do Sul. Outros itens utilizados na partida também foram disponibilizados pela MWS, como as camisas do atacante Gabriel Barbosa, vendida por R$ 3,7 mil, e do meia Gabriel Bontempo, arrematada por R$ 2,2 mil.

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Todas as peças leiloadas pela MatchWornShirt contam com autenticação da tecnologia Fabricks, sistema utilizado pela plataforma para verificar a autenticidade de itens colecionáveis ligados ao esporte.

Sobre o jogo Santos x Chapecoense

O duelo foi realizado no dia 25 de julho, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Chapecoense já ocupava a lanterna da competição. O Peixe teve um "apagão", especialmente no segundo tempo, e acabou cedendo o empate após abrir vantagem no placar.

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No primeiro turno, o Alvinegro Praiano também havia enfrentado a Chape na rodada de abertura do campeonato e perdeu por 4 a 2, na Arena Condá. A partida marcou a única vitória da equipe catarinense na competição até o momento. Atualmente, a Chapecoense soma 11 pontos e tem o pior aproveitamento do campeonato, com apenas 16%.

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Neymar durante partida entre o Santos e a Chapeciense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar durante partida entre o Santos e a Chapecoense. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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