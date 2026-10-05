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Arthur tem lesão diagnosticada e desfalca o Santos contra o Flamengo

Volante passou por exames no CT Rei Pelé e teve lesão na coxa confirmada

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
05/10/2026 17:00
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Arthur, volante do Santos
Arthur em ação pelo Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Santos tem uma baixa importante para enfrentar o Flamengo nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Arthur, que sentiu um incômodo na coxa direita durante a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, passou por exames de imagem que confirmaram a lesão no músculo posterior da coxa direita.

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O clube ainda não informou o grau da lesão e por quanto tempo Arthur deve ser desfalque da equipe comandada por Cuca.

Na zona mista após o clássico de sexta-feira (2), no Morumbis, o jogador havia demonstrado otimismo sobre a situação e comparou o incômodo a uma cãibra.

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— Eu senti um pouquinho, como se fosse uma cãibra. Acredito que não é nada grave, mas vou fazer exames para comprovar se tem lesão ou não. Provavelmente farei o exame amanhã ou domingo e aí saberemos se tem lesão e a gravidade, ou se não tem e foi só um susto, uma cãibrazinha que puxou a posterior — afirmou Arthur, que foi substituído durante o segundo tempo do clássico.

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Contratado após rescindir o vínculo com a Juventus, da Itália, Arthur disputou seis partidas pelo Santos e deu uma assistência. O clássico contra o São Paulo foi apenas a segunda vez que o meio-campista começou uma partida como titular da equipe.

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Arthur é anunciado como jogador do Santos
(Foto: Divulgação)


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