Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Diógenes segura a bronca no gol e ajuda Santos a manter sequência de vitórias

Goleiro assumiu a titularidade após cirurgia de Brazão e vem correspondendo na sequência de cinco vitórias do Santos no Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
05/10/2026 15:26
Favorite o Lance! no Google
Diógenes, goleiro do Santos
Diógenes, goleiro do Santos (Foto: André Cardoso/DiaEsportivo/Folhapress)

Com Gabriel Brazão afastado após passar por cirurgia no ombro esquerdo e perder o restante da temporada, Diógenes assumiu a titularidade no gol do Santos e vem correspondendo à altura. O goleiro teve atuação segura na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis, e ajudou o Peixe a chegar à quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.

➡️ Cebolinha vira desfalque do Santos por cláusula no contrato; entenda

Diógenes precisou assumir a responsabilidade e vem aproveitando a oportunidade entre os titulares de Cuca. No clássico, o goleiro fez oito defesas, sendo duas delas nos minutos finais, quando o Santos precisou segurar a pressão para confirmar mais uma vitória no Brasileirão.

continua após a publicidade

A boa atuação reforça o momento de confiança do jogador de 25 anos, que também destacou o trabalho realizado no dia a dia para estar preparado quando a oportunidade aparece.

— A gente trabalha muito. Independentemente do goleiro que jogasse hoje, pela competitividade que tem no grupo, ia se sair muito bem. Substituir um goleiro do calibre do Brazão é muito difícil, tem que trabalhar muito para estar à altura dele. A partida de hoje é fruto de muito trabalho — disse Diógenes, na zona mista do Morumbis.

Ainda em processo de afirmação no elenco profissional, Diógenes também falou sobre a experiência de dividir o vestiário com jogadores de peso, como Philippe Coutinho e Gabigol. O goleiro ressaltou que a presença dos atletas mais experientes serve de inspiração para os jogadores mais jovens do grupo.

continua após a publicidade

— É um time muito experiente, muito vitorioso, então chega a ser inspirador. Esses dias eu estava na base e agora estou com Coutinho, Gabigol. Os mais novos se inspiram nisso, e com a chegada desses craques, vai melhorando o nosso grupo — finalizou o jogador.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Diógenes, goleiro do Santos
(Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).


Tudo sobre
Sugerida para você!
Arthur, volante do Santos

Santos

Arthur tem lesão diagnosticada e desfalca o Santos contra o Flamengo

Há 1 minuto
Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Futebol Nacional

Brasileirão retorna com lesionados e recuperados após a Data Fifa

Há 6 horas
Everton Cebolinha em ação pelo Santos

Santos

Cebolinha vira desfalque do Santos por cláusula no contrato; entenda

Há 7 horas
Marcelo Teixeira revelou detalhes sobre o pagamento de JP Chermont (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

Santos

Marcelo Teixeira abre o jogo sobre dívida de Chermont e contrato com a Adidas

Há 1 dia
São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

Há 1 dia
BRASILEIRÃO - São Paulo x Santos - Morumbis (02/10/2026) - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Santos

Com vitória sobre o São Paulo, Santos iguala melhor sequência desde 2019

Há 2 dias
Mais LANCE!
Gabigol comemora com a camisa do Santos

Gabigol chega a marca histórica e fica a três gols de igualar ídolo do Flamengo

Gabigol com a mão rosto com a camisa do Santos

Atuação de Gabigol enlouquece torcedores do Flamengo: 'Sempre é'

Philippe Coutinho

Em noite de estreia, Coutinho celebra retomada no Santos e projeta novos ares após vitória

Arthur é anunciado como jogador do Santos

Arthur vira dúvida no Santos após sentir incômodo na coxa direita: 'Farei exame'

Coutinho em ação durante São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Santos reage à estreia do Coutinho: 'Ainda disseram'

Gabigol, atacante do Santos

Autor dos gols do Santos, Gabigol elogia gramado do Morumbis e alfineta condição da Vila Belmiro

Cuca, técnico do Santos

Cuca celebra vitória do Santos, exalta Gabigol e projeta volta de Neymar

Gabigol estava há 4 anos sem balançar as redes contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Gabigol faz dois, Santos vira e quebra jejum contra o São Paulo no Morumbis

Pedro Lima em ação durante o clássico entre São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em São Paulo x Santos irrita torcedores: 'Não sabe'

Matheus Delgado Candançan em ação durante São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Pênalti não marcado em São Paulo x Santos gera revolta: 'Inacreditável'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro capital em São Paulo x Santos

São Paulo e Santos estão se enfrentando nesta sexta (2)

Veja gols em São Paulo x Santos: Gabigol marca duas vezes

O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana

Cuca deixa Coutinho no banco e escala o Santos para pegar o São Paulo; veja quem joga