Com Gabriel Brazão afastado após passar por cirurgia no ombro esquerdo e perder o restante da temporada, Diógenes assumiu a titularidade no gol do Santos e vem correspondendo à altura. O goleiro teve atuação segura na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis, e ajudou o Peixe a chegar à quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.

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Diógenes precisou assumir a responsabilidade e vem aproveitando a oportunidade entre os titulares de Cuca. No clássico, o goleiro fez oito defesas, sendo duas delas nos minutos finais, quando o Santos precisou segurar a pressão para confirmar mais uma vitória no Brasileirão.

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A boa atuação reforça o momento de confiança do jogador de 25 anos, que também destacou o trabalho realizado no dia a dia para estar preparado quando a oportunidade aparece.

— A gente trabalha muito. Independentemente do goleiro que jogasse hoje, pela competitividade que tem no grupo, ia se sair muito bem. Substituir um goleiro do calibre do Brazão é muito difícil, tem que trabalhar muito para estar à altura dele. A partida de hoje é fruto de muito trabalho — disse Diógenes, na zona mista do Morumbis.

Ainda em processo de afirmação no elenco profissional, Diógenes também falou sobre a experiência de dividir o vestiário com jogadores de peso, como Philippe Coutinho e Gabigol. O goleiro ressaltou que a presença dos atletas mais experientes serve de inspiração para os jogadores mais jovens do grupo.

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— É um time muito experiente, muito vitorioso, então chega a ser inspirador. Esses dias eu estava na base e agora estou com Coutinho, Gabigol. Os mais novos se inspiram nisso, e com a chegada desses craques, vai melhorando o nosso grupo — finalizou o jogador.

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(Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).



