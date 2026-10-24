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Após forte chuva, parte do teto da Vila Belmiro cede no setor da torcida do Bahia; veja fotos

Incidente na arquibancada visitante não deixou feridos; no intervalo, funcionários do Santos usaram rodos para tirar o excesso de água do gramado

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
24/10/2026 22:27
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Torcedores na arquibancada do Campo Vila Belmiro assistem à partida, tela ao fundo e banner com o escudo do Santos FC.
teto da Vila Belmiro cede no setor da torcida do Bahia - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)

A forte chuva que atingiu a Baixada Santista na noite deste sábado (24) provocou a queda de parte da cobertura da Vila Belmiro durante o confronto entre Santos e Bahia, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O incidente ocorreu por volta dos 24 minutos da etapa inicial, atingindo diretamente o setor reservado aos torcedores da equipe visitante.

Segundo apuração do Lance! com torcedores do Bahia presentes no estádio, o temporal causou um rápido e volumoso acúmulo de água sobre a cobertura, que não suportou o peso e cedeu. A ruptura provocou uma forte cascata d'água sobre a arquibancada e fez com que placas pretas do forro despencassem sobre os assentos.

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Um dos pedaços de PVC chegou a bater no ombro de um torcedor tricolor, mas, por se tratar de um material leve e que não pegou em cheio, não provocou machucados e ninguém precisou de atendimento médico no local. Com a queda da placa, abriu-se um clarão no teto.

Para evitar novos acidentes, torcedores no setor ajudaram a retirar o restante das peças que ainda estavam soltas e penduradas na estrutura. Em seguida, o público precisou se deslocar para pontos mais protegidos da arquibancada para continuar acompanhando a partida, que seguiu normalmente sob chuva intensa no gramado.

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Gramado alagado mobiliza funcionários no intervalo

Além dos problemas estruturais na arquibancada visitante, o temporal deixou o gramado da Vila Belmiro completamente encharcado e com grandes poças d'água.

Durante o intervalo da partida, funcionários do Santos foram a campo com rodos para tentar escoar o excesso de água da superfície e desobstruir os pontos mais críticos antes do início da segunda etapa.

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uncionários do Santos foram a campo com rodos para tentar escoar o excesso de água da superfície
uncionários do Santos foram a campo com rodos para tentar escoar o excesso de água da superfície - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)
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