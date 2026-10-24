Com mudança na zaga e com quarteto ofensivo, Santos está escalado para enfrentar o Bahia
Partida importante na briga pela vaga na Libertadores acontece neste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro; veja escalação
O Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para enfrentar o Bahia em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na noite deste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.
A principal mudança da equipe está na zaga. Com a lesão de Lucas Veríssimo na posterior da coxa direita, o escolhido foi João Alencar para fazer a dupla de defesa com Luan Peres. Por outro lado, o quarteto ofensivo formado por Neymar, Coutinho, Gabigol e Cebolinha segue mantido para iniciar entre os 11 titulares.
Veja escalação
Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavinho, Bontempo e Coutinho; Neymar, Gabigol e Cebolinha.
Santos aumenta chances de Libertadores e encara confronto direto na Vila
Com a vitória de virada sobre o Fluminense no Maracanã, a equipe comandada pelo técnico Cuca viu suas chances matemáticas de ir à Libertadores mais que dobrarem: o índice saltou de 3,6% para 7,6%, de acordo com cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O confronto contra o Bahia marca um duelo direto pela parte superior da tabela. Em caso de vitória em casa, o Alvinegro atinge 48 pontos e fica a apenas um de distância do time baiano, atual sétimo colocado, que soma 49. Na sequência, a equipe santista volta a campo para enfrentar o Palmeiras.
Até o encerramento da temporada, o Peixe terá pela frente uma sequência contra adversários abaixo de sua pontuação na classificação do Brasileirão: Red Bull Bragantino, Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo.
O próprio treinador Cuca, após a partida contra o Fluminense, no último domingo (18), afirmou a importância dos últimos sete jogos para pensar em Libertadores e permitir mirar voos maiores.
— Então, nós chegarmos a essa altura, faltando 7 jogos, e podemos falar: não temos risco de rebaixamento. Eu acho que o torcedor fica super aliviado, porque nos últimos anos tem sido muito difícil, então a gente vai tentar jogar alguma coisa maior dentro da competição, uma pré-Libertadores, para coroar um ano que não foi o ideal, mas um ano que está em fraca recuperação, né?! Se o ano que vem o Santos tiver um ano tão bom quanto está sendo esse semestre, ele é tudo o que o torcedor quer — afirmou Cuca.
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