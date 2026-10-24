Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com mudança na zaga e com quarteto ofensivo, Santos está escalado para enfrentar o Bahia

Partida importante na briga pela vaga na Libertadores acontece neste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro; veja escalação

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
24/10/2026 20:01
Atualizado há 22 minutos
Favorite o Lance! no Google
Camisa de Neymar e Gabigol pendurada no vestiário antes da partida contra o Bahia, neste sábado (24).
Camisa de Neymar e Gabigol pendurada no vestiário antes da partida contra o Bahia, neste sábado (24) - (Foto: divulgação / X / Santos FC)

Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para enfrentar o Bahia em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na noite deste sábado (24), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

A principal mudança da equipe está na zaga. Com a lesão de Lucas Veríssimo na posterior da coxa direita, o escolhido foi João Alencar para fazer a dupla de defesa com Luan Peres. Por outro lado, o quarteto ofensivo formado por Neymar, Coutinho, Gabigol e Cebolinha segue mantido para iniciar entre os 11 titulares.

continua após a publicidade

Veja escalação

Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavinho, Bontempo e Coutinho; Neymar, Gabigol e Cebolinha.

Escalação do Santos para enfrentar o Bahia neste sábado (24).
Escalação do Santos para enfrentar o Bahia neste sábado (24) - (Foto: Divulgação)

Santos aumenta chances de Libertadores e encara confronto direto na Vila

Com a vitória de virada sobre o Fluminense no Maracanã, a equipe comandada pelo técnico Cuca viu suas chances matemáticas de ir à Libertadores mais que dobrarem: o índice saltou de 3,6% para 7,6%, de acordo com cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O confronto contra o Bahia marca um duelo direto pela parte superior da tabela. Em caso de vitória em casa, o Alvinegro atinge 48 pontos e fica a apenas um de distância do time baiano, atual sétimo colocado, que soma 49. Na sequência, a equipe santista volta a campo para enfrentar o Palmeiras.

continua após a publicidade

Até o encerramento da temporada, o Peixe terá pela frente uma sequência contra adversários abaixo de sua pontuação na classificação do Brasileirão: Red Bull Bragantino, Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo.

O próprio treinador Cuca, após a partida contra o Fluminense, no último domingo (18), afirmou a importância dos últimos sete jogos para pensar em Libertadores e permitir mirar voos maiores.

continua após a publicidade

— Então, nós chegarmos a essa altura, faltando 7 jogos, e podemos falar: não temos risco de rebaixamento. Eu acho que o torcedor fica super aliviado, porque nos últimos anos tem sido muito difícil, então a gente vai tentar jogar alguma coisa maior dentro da competição, uma pré-Libertadores, para coroar um ano que não foi o ideal, mas um ano que está em fraca recuperação, né?! Se o ano que vem o Santos tiver um ano tão bom quanto está sendo esse semestre, ele é tudo o que o torcedor quer — afirmou Cuca.

Vila Belmiro vista de cima.
Vila Belmiro vista de cima - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Reforma na Vila Belmiro

Santos

Com reformas na Vila Belmiro, setor tem interdição parcial e capacidade é reduzida; veja fotos

Há 10 minutos
Equipe do Santos na Vila Belmiro.

Santos

Santos melhora como visitante, mas vê rendimento cair na Vila Belmiro; entenda

Há 6 horas
JP Chermon, camisa 2 do Sharjah FC, dos Emirados Árabes

Futebol Internacional

Ex-Santos é titular e ajuda equipe em classificação nos Emirados Árabes

Há 6 horas
Cuca comandando o Santos no ano de 2026 - (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Santos

Lateral-esquerda em alerta? Lesões afetam o setor, que deve ter improviso contra o Bahia

Há 12 horas
Lançamento da nova coleção do Santos em homenagem a Pelé

Santos

Santos lança linha de moda em homenagem e inspirada em Pelé; veja fotos

Há 15 horas
Pelé jogando pelo Santos, em 1965 - (Foto: Folhapress)

Santos

Opinião: há 86 anos nascia Pelé e recordar os feitos do Rei é resgatar a essência do futebol

Há 1 dia
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - Santos x Bahia

Santos x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipe do Santos comemorando um dos gols da equipe na temporada 2026

Entenda os cenários para o Santos se classificar para a Libertadores

Vila Belmiro

Novo Estatuto do Santos? Entenda a polêmica que esquenta os bastidores

Igor Vinicius, pelo lado esquerdo, e Rodinei no lado direito.

Disputa na lateral-direita? Igor Vinícius soma números de destaque, mas Rodinei consolida vaga no Santos

Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17

Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Três Homens Conversam em Uma Varanda Com Vista Para A Montanha, Aparentemente Durante Um Episódio do Programa "Neymar no Varanda Gourmet".

Neymar analisa críticas de comentaristas: 'É para o hype'

Neymar - Barcelona 6x1 PSG - 2017

Neymar relembra acidente de Ferrari em Barcelona: 'Cagada minha'

Gabriel Barbosa, Apelidado de Gabigol, Camisa 10 do Flamengo.

Neymar abre o jogo sobre planos para aposentadoria

Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo

'Passo raiva': Neymar revela não assistir a jogos de futebol

Vila Belmiro vista de cima.

Torcida do Santos esgota ingressos para duelo contra o Bahia

Vinicius Lira no lado esquerdo e Arthur no lado direito.

Vinicius Lira e Arthur avançam em transição física no Santos; veja a situação dos atletas

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Estádio Vila Belmiro.

Santos deve abrir nesta quarta (21) a venda de ingressos contra o Bahia; Vila Belmiro passa por reformas