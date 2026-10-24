O Santos enfrenta o Bahia na noite deste sábado (24), às 21h (de Brasília), em confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão. A partida, além de decisiva na briga alvinegra por uma vaga na Libertadores, é marcada por intervenções na Vila Belmiro e pela redução temporária na carga de ingressos colocada à venda.

Parte das obras atinge a área da cadeira térrea, correspondente ao antigo "setor Visa". A reportagem esteve no local e registrou parte do espaço interditado. Em razão do cronograma das obras, o local não foi totalmente liberado a tempo do confronto diante da equipe baiana e mantém restrições pontuais, sobretudo nas imediações que fazem divisa com os portões 7 e 8. A previsão é que a liberação integral ocorra para o clássico contra o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira (28).

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Parte da arquibancada térrea interditada - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)

Além do setor térreo, as arquibancadas dos portões 7 e 8, conhecidas como setor Cosmo Damião, seguem com estrutura provisória de tapumes para receber o público. O planejamento repete a logística e o esquema de segurança adotados no empate contra o Flamengo.

Com isso, 437 lugares serão interditados para a partida deste sábado, e a capacidade total da Vila Belmiro será de 16.590 pessoas.

Peixe utiliza tecnologia de arquibancada pré-moldada

Nas reformas, o setor 7/8, destinado às torcidas organizadas, passa por um processo de extensão para aproximação do gramado. O objetivo da diretoria é aproximar o torcedor do campo de jogo, potencializando o efeito "alçapão" e aumentando a capacidade do estádio.

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Para isso, o Santos utiliza a tecnologia de arquibancada pré-moldada. A técnica consiste na fabricação externa dos aços, que chegam prontos à Vila Belmiro apenas para montagem e fixação. O mesmo procedimento será aplicado ao setor da Rua Dom Pedro.

Objetivo com a reforma e próximos passos

Diante da situação ainda indefinida sobre a parceria com a WTorre, o Santos tem atuado para revitalizar e aumentar a capacidade da Vila Belmiro. A intenção do clube é que, além das reformas atuais, o Santos também inclua a demolição total dos camarotes térreos, esticando as cadeiras cativas, que serão substituídas por novos assentos, ao nível do campo. A expectativa é que as obras sejam concluídas até o fim de 2026.

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Além disso, no projeto inicial, existe a construção de que camarotes também sejam construídos acima das arquibancadas 7 e 8, elevando a capacidade total do estádio para 25 mil lugares. A expectativa é que esta parte seja concluída somente na temporada de 2027.

Veja fotos da reforma

Estrutura provisória de tapumes para receber o público no setor 7/8 da Vila Belmiro - (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

Estrutura provisória de tapumes para receber o público no setor 7/8 da Vila Belmiro - (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

Parte da arquibancada térrea interditada - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)







