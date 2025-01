Gabriel Bortoleto revelou em suas redes sociais que realizou dois dias de testes em Barcelona, na Espanha, nesta quinta-feira (30). No vídeo, o novato da Sauber aparece “muito feliz com os resultados”. Além disso, o brasileiro afirmou que a equipe aproveitou bastante os testes na Catalunha e está pronta para a temporada.

— Bom, dois dias finalizados de testes em Barcelona. Muito feliz com os resultados, fizemos bastante voltas. Em Ímola, estava chovendo, então a gente acabou realizando todas as voltas em Barcelona. Muito feliz, pronto para a temporada, e é isso aí. Conto com o apoio de todos vocês, vamos para cima e vamos Brasil — disse Bortoleto em vídeo.

Após realizar os primeiros testes com a Sauber em 2025 a bordo da Alfa Romeo C42, em Ímola, Gabriel Bortoleto posou para as fotos oficiais com o uniforme da Sauber na última quarta-feira (29).

Bortoleto é um dos novatos na Fórmula 1 2025

Ao lado de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) e Liam Lawson — que apesar de já ter concluído 11 corridas, recebeu a oportunidade de fazer o primeiro ano completo na categoria com a Red Bull — Gabriel completa o grupo dos novatos para a temporada 2025.

Gabriel Bortoleto foi anunciado pela Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O acordo com a equipe suíça confere ao jovem de 20 anos titularidade até 2026, ao lado de Nico Hülkenberg, que já havia sido confirmado. Com a entrada de Bortoleto na Fórmula 1, o Brasil volta a contar com um representante na elite do automobilismo. O hiato de pilotos brasileiros na categoria chegou a sete anos, desde a saída de Felipe Massa da Williams, em 2017.