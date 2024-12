Com Gabriel Bortoleto, confira o grid completo da Fórmula 1 2025

Mudanças definidas! A temporada de 2025 da Fórmula 1 ainda não começou, mas já está gerando ansiedade nos fãs com a confirmação do novo grid. Mantendo a tradição dos últimos anos, a categoria terá 10 equipes com dois pilotos por equipe. As grandes novidades para a disputa, são a presença do brasileiro Gabriel Bortoleto e a troca de Lewis Hamilton para a Ferrari.

Ferrari

Com contrato até 2029, a equipe italiana manteve Charles Leclerc para dividir o cockpit com o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton. O piloto de 39 anos deixou a Mercedes para substituir Carlos Sainz e tem contrato até o fim de 2026.

Red Bull Racing

Outra mudança. O tetracampeão Max Verstappen terá um novo parceiro de equipe, o neozelandês Liam Lawson, que deixou a Racing Bulls. O tempo de contrato ainda não foi divulgado.

McLaren

Grande rival de Verstappen na temporada, Lando Norris tem contrato com a McLaren até o fim de 2026. Além dele, Oscar Piastri também permanece na equie até o fim de 2026. A scuderia é uma das poucas que terá a mesma dupla de pilotos para 2025.

Mercedes

Com a saída de Lewis Hamilton, a Mercedes precisou ir atrás de um novo companheiro para George Russell, que tem contrato até o fim de 2025. O escolhido para dividir o cockpit foi Kimi Antonelli — com vínculo até o fim da temporada, a princípio.

Sauber

A Sauber será o Brasil na Fórmula 1, em 2025. Pela primeira vez em sete anos, teremos um brasileiro como titular no grid da categoria — o último foi Felipe Massa, em 2017. Desde então, apenas Pietro Fittipaldi correu, mas como piloto reserva. Bortoleto terá ao seu lado, o experiente Nico Hülkenberg.

Aston Martin

O veterano Fernando Alonso ficará na scuderia até 2026. Além dele, Lance Stroll, filho do dono do time (Lawrence Stroll), é outro que permanece para próxima temporada, mas não há divulgação sobre o tempo de contrato.

Alpine

Pierre Gasly vai para a terceira temporada com a Alpine. No entanto, o piloto francês terá um novo parceiro para 2025: Jack Doohan, que deixa a reserva para ser o principal ao lado de Gasly.

Haas

Saindo da Alpine, Esteban Ocon fará sua estreia na equipe após assinar um contrato plurianual, sem divulgação do vínculo. Oliver Bearman foi o terceiro piloto mais jovem a pontuar na história da Fórmula 1.

Williams

De casa nova. Carlos Sainz chega a Williams com a missão de ser o grande rosto da equipe. O espanhol terá a companhia de Alexander Albon, cujo vínculo vai até o fim de 2026.

Racing Bulls (RB)

Mais um estreante. Rival de Gabriel Bortoleto na Fórmula 2 este ano, Isack Hadjar é outro jovem que terá oportunidade de estrear na categoria principal em 2025. O jovem foi o último reforço a ser anunciado, mas a extensão contratual ainda não foi divulgada. Yuki Tsunoda será o companheiro dele.