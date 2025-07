Recuperado de lesão, Victor Wembanyama é liberado pelo San Antonio Spurs e projeta retorno às quadras. Após cinco meses afastado por uma trombose, o francês recebeu aval médico para retomar os treinos com bola e se disse aliviado com o fim do processo de recuperação. Em entrevista ao jornal "L'Équipe", ainda afirmou que está fisicamente melhor e confiante para voltar a jogar, embora precise de tempo para recuperar o ritmo competitivo.

continua após a publicidade

➡️ Astro da NBA expõe ‘falha’ de segurança da Summer League: ‘Uma loucura’

— Estou oficialmente liberado para jogar novamente. É muito recente, recebi a autorização da equipe médica dos Spurs há apenas algumas horas. Ufa, finalmente vou poder jogar um pouco de basquete novamente — confirmou Wemby, em entrevista ao "L'Équipe" na última sexta-feira (11).

Wembanyama não esperava sofrer com uma séria lesão logo no início de sua carreira na NBA. Em duas temporadas na liga norte-americana, o jovem pivô já se destacou com um dos principais nomes do basquete atual, principalmente no quesito defesa. Apesar do choque inicial, a lesão está enfim recuperada, e o jogador parece estar pronto para voltar às quadras antes mesmo do esperado.

continua após a publicidade

— Minha lesão foi uma aventura, claro, mas o pior já passou. Estou muito melhor hoje, tanto física quanto mentalmente. Estou exatamente dentro do cronograma que havia sido planejado para minha recuperação, e bem à frente do esperado quando se observa o histórico de jogadores da NBA que tiveram esse tipo de problema. Pode-se dizer agora que essa trombose está oficialmente superada. Não deve acontecer novamente — disse.

A melhora, no entanto, não permite o retorno 100% de Wemby para os jogos com o Spurs. Após longa pausa, é necessário que o pivô trabalhe em seu condicionamento físico durante situações de confronto em quadra antes de enfrentar uma partida. Ele ainda admitiu que não entra disputas de basquete desde sua lesão em fevereiro.

continua após a publicidade

— Agora, preciso continuar com um trabalho específico no meu ombro e, acima de tudo, retomar meus hábitos no basquete. Não jogo 5 contra 5 há cinco meses. Se eu tivesse que jogar uma partida amanhã, seria arriscado. Há muitos reflexos que preciso redescobrir, tanto conscientes quanto ligados à memória muscular — destacou Wembanyama.

Antes da lesão, Wemby esteve presente em 46 jogos do Spurs, sendo titular em todos. O pivô francês registrou médias de 24,3 pontos e 11 rebotes por noite nesta temporada. Vice-campeão olímpico com a França, ele foi eleito o calouro do ano na última edição da NBA, em 2023/24.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entenda lesão que tirou Wembanyama da temporada

O pivô teve uma trombose venosa profunda identificada no ombro direito e, assim, o Spurs perdeu umas das principais promessas da liga norte-americana para a NBA 2024/25. Para sanar as principais dúvidas, o Lance! entrou em contato com um fisioterapeuta, que explicou as causas e tratamentos da lesão, além do tempo de recuperação.

Rafael Rocha Garcia é fisioterapeuta e já atuou na equipe de basquete do Corinthians, agora, trabalha diretamente com a Liga Nacional de Basquete. Ao analisar o caso de Victor Wembanyana, o profissional destacou uma hipótese sobre a causa do "gatilho" que desencadeou a séria lesão no jovem pivô de apenas 21 anos.

— A trombose venosa profunda tem uma forte ligação com longos períodos de imobilização e pós-cirúrgico, por ser multifatorial é preciso uma investigação cuidadosa da rotina do atleta para entender o gatilho nessa situação. No caso do Wembanyama, pode se destacar como hipótese a síndrome de Paget Schrotter que está relacionada diretamente com esforço repetitivo do braço, combinado com uma alteração compressiva no desfiladeiro torácico (espaço estreito que a veia do braço atravessa entre a primeira costela e a clavícula), fatores que podem ter maior impacto com a estatura do atleta — declarou Garcia.

Sobre o tratamento, o fisioterapeuta apresentou duas opções para Wembanyama, que deverão ser escolhidas a partir do quadro do jogador. A primeira consiste em repouso absoluto e utilização de medicamentos anticoagulantes, que geralmente tem um prazo de três a seis meses.

Procedimento cirúrgico é a segunda opção para casos de trombose, mas depende das necessidades da saúde de Wemby. Vale destacar que, durante o uso de anticoagulantes, não são recomendadas atividades que te deixem propício a sangrar, pois há riscos de hemorragia.