Bortoleto cita objetivos para 2025 na Fórmula 1: ‘Progredir e me divertir’

A Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto, publicou um vídeo nas redes sociais na qual o brasileiro define seus principais objetivos para o ano de 2025. A estreia do piloto vai ser realizada em pouco mais de dois meses, e o piloto da equipe suíça já começa a projetar como será o primeiro ano na elite do automobilismo.

— Meu objetivo é progredir bastante durante o ano, melhorar como piloto e como pessoa, trabalhar como equipe. Aqui na Sauber é a primeira vez que estou trabalhando com uma equipe tão grande na Fórmula 1, então isso vai ser muito importante para mim, para crescer e progredir no auge do automobilismo. E me divertir bastante na minha primeira temporada na Fórmula 1, vai ser muito divertido — afirmou o Gabriel Bortoleto.