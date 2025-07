Mundial de Vôlei: Zé Roberto inscreve Ana Cristina e mais 24 jogadoras

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta terça-feira (15) as 25 jogadoras inscritas pelo técnico Zé Roberto Guimarães para representar o Brasil no Mundial da modalidade. Lesionada, a ponteira Ana Cristina aparece na primeira relação. O campeonato será disputado entre 22 de agosto e 7 de setembro, na Tailândia.

Ana Cristina anotou 10 pontos de saque nas primeiras semanas (Foto: Volleyball World)

A líbero Nyeme se afastou da seleção por conta da maternidade, mas faz um retorno gradual e está na lista. Também fora da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino, a central Carolana é uma das ausências.

Mais próximo do Mundial, o técnico Zé Roberto fará uma nova lista com as 14 convocadas, ou seja, nem todas as pré-selecionadas estarão na Tailândia. A lista final não pode conter nomes que não estão na preliminar. Confira as pré-selecionadas abaixo:

Jogadoras pré-selecionadas para Seleção Brasileira no Mundial de Vôlei de 2025

🏐 Opostas

Rosamaria

Kisy

Jheovana

Tainara

Sabrina

🏐 Levantadoras

Macris

Roberta

Giovana

Kenya

🏐 Ponteiras

Alina

Gabi

Ana Cristina

Helena

Bergmann

Maiara

🏐 Centrais

Lanna

Diana

Lorena

Julia

Luiza

Valquiria

🏐 Líberos

Nyeme

Kika

Marcelle

Laís

Mundial de Vôlei de 2025

O Mundial tem duração de 17 dias e acontece em três cidades diferentes da Tailândia. Na fase de grupos, as duas seleções mais bem classificadas de cada grupo avançam às oitavas de final. Em partida única, os vencedores vão às quartas e assim por diante.

O Brasil integra o Grupo C da competição e enfrenta Porto Rico, França e Grécia. A estreia das brasileiras é contra a Grécia, no dia 22 de agosto, às 9h30 (de Brasília). Confira os grupos abaixo:

GRUPO A

Tailândia (THA) Holanda (NED) Suécia (SWE) Egito (EGY)

GRUPO B

Itália (ITA)

Bélgica (BEL)

Cuba (CUB)

Eslováquia (SVK)

GRUPO C

Brasil (BRA)

Porto Rico (PUR)

França (FRA)

Grécia (GRE)

GRUPO D

Estados Unidos (USA)

Tchéquia (CZE)

Argentina (ARG)

Eslovênia (SLO)

GRUPO E

Turquia (TUR)

Canadá (CAN)

Bulgária (BUL)

Espanha (ESP)

GRUPO F

China (CHN) República Dominicana (DOM) Colômbia (COL) México (MEX)

GRUPO G

Polônia (POL) Alemanha (GER) Quênia (KEN) Vietnã (VIE)

GRUPO H