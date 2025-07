Calendário oficial de LA28 e suas nuances, a exatos 3 anos da abertura dos Jogos!

Sim, o belo e velho Coliseu de Los Angeles, criado, a princípio, como um memorial aos soldados mortos na Primeira Guerra Mundial, será revisitado pela terceira vez, pelo olimpismo e seus Jogos.

Em 1932, havia a absoluta obrigação de que fosse triunfal e perfeito, embalado pelo sucesso de Hollywood e a sombra do que poderia ser o contraponto nazista quatro anos depois, nos Jogos de Berlim. Mas Los Angeles sofria de 2 sangrias desatadas: a duríssima recessão, iniciada em 1929, e o isolamento geográfico (para os europeus chegarem a Los Angeles, deveriam enfrentar uma odisseia de 8 dias de navio para atravessar o Atlântico, acrescidos de mais 5 dias de trem, para a travessia de leste ao oeste do país).

Por conta destes problemas, apenas 1400 atletas participaram dos Jogos de 32 em LA, a metade dos quase 3 mil de Amsterdã, 4 anos antes, e os mais de 4 mil atletas da rival Berlim, em 1936, às vésperas da 2ª Guerra Mundial, uma verdadeira ode ao nazismo.



Mas Los Angeles, apesar dos profundos percalços, não fez feio. Pelo contrário, revolucionou o mundo olímpico. Foi lá, que surgiu o conceito de Vilas Olímpicas, verdadeiras minicidades, com boa morada, mesmo que espartana, fartos refeitórios e diversão (isso LA sempre soube produzir). Também em LA32, foi criado um Centro de Imprensa, ligado por redes de telex aos vários locais de competição, proporcionando aos jornalistas de todo o mundo, notícias fidedignas, quase em tempo real. E o que dizer do sistema de ônibus especiais que faziam conexão entre os locais de competição e a Vila Olímpica?

Mas, talvez a tecnologia mais ousada, lançada em LA32, foi a de sistema automático de medição de tempo e filmagem de chegadas (o precursor do photo finish). A cronometragem elétrica, que gerou a atual medição de tempo eletrônica, funcionou, mas falhou em metade das medições. E os resultados das provas foram mensurados pela velha e boa cronometragem manual. Mas as sementes tecnológicas de controle de tempo, lançadas em 1932, geraram os sistemas usados hoje, com precisão milesimal! E o sistema de “photo finish” acabou funcionando muito bem, como um pré “tira-teima” digital para várias provas do atletismo em LA32.



Enfim, Los Angeles1932 conseguiu fazer o mundo dos esportes esquecer um pouco o fracasso dos Jogos de St. Louis, em 1904, a primeira visita Olímpica em solo americano, que mais pareceu a estada de um grande circo mambembe, na enorme arena da Feira Mundial, que acontecia ao mesmo tempo, na mesma St. Louis. Era muita coisa para uma tímida cidade da Louisiana

A segunda visita dos Jogos olímpicos à Los Angeles, em 1984, também foi cercada de dúvidas e restrições. A possibilidade do “troco” anunciada por Leonid Brejnev, aconteceu. O boicote costurado por Carter aos Jogos de Moscou, em 1980, foi vingado pelo claudicante Leonid, mas diminuiu pouco o número de países presentes. Porém, a distribuição de medalhas, esta, sim, foi severamente impactada, afinal, em conjunto, os poucos países ausentes em LA84, haviam conquistado 60% das medalhas de Montreal, que antecedeu a também boicotada Moscou. O estrago na qualidade dos resultados aconteceu! Mas os Jogos de LA84 inovaram tanto quanto os de 32.



Pela primeira vez a “a conta da festa do esporte” foi paga com dinheiro privado. LA84 revolucionou o jeito de captar recursos, como descrevi num “Lauter no Lance!” há dois meses. Uma robusta parceria com IBM, Coca-Cola, AT&T e a rede de TV ABC, e uma dúzia de bons copatrocinadores, somados a um sistema de segurança baseado em milhares de agentes do FBI e CIA, auxiliados por um sistema de câmeras de TV, que vigiavam estádios e vila olímpica, que acabou exorcizando e apagando de nossas memórias o massacre de Munique, 12 anos antes, deixaram Los Angeles apta a ser um sucesso hollywoodiano!

E, quando os atletas entraram no jogo, fizeram toda a diferença! Os perto de 7 mil atletas transformaram a incerteza e o medo em uma grande e contagiante festa do esporte. E ficou a sensação de que os perdedores foram os que aderiram ao estúpido boicote (como em Moscou, diga-se de passagem). Apesar da poluição do ar que se respirava, o esporte, mais uma vez, venceu (como também em Moscou, diga-se novamente, de passagem)!

E, o que esperar da 3ª visita dos Jogos Olímpicos à Los Angeles? Afinal, faltam apenas 3 anos. E já temos em mãos o calendário diário de competições, que acabou de sair!

Bem, primeiro, esperamos que LA28 aconteça!



Diante de problemas gerados pelas sanções, perseguições e endurecimento com a entrada de estrangeiros, mesmo que para competir em eventos esportivos para busca de vaga olímpica, por motivos torpes e inaceitáveis, começo a ficar, aliás, já ando há algum tempo, preocupado com os Jogos de LA28. Como será o ir e vir de atletas de países “não alinhados” como se dizia, na época da “guerra fria”, sobre os países que não “rezavam pela mesma cartilha” do Grande Irmão do Norte? Atletas que dedicam décadas a fio, em busca de uma vaga olímpica, poderão dormir tranquilos, e sonhar com sua presença, numa disputa limpa, em Los Angeles? Será que, além de competirem contra grandes adversários, eles terão que estar atentos também aos movimentos raivosos dos soldados da Guarda Nacional? Na antiguidade, por conta das Olimpíadas, guerras paravam, para que atletas disputassem de forma limpa e justa, os Jogos. E hoje?



E quem irá, quando o atletismo olímpico começar, num sábado quente do dia 15 de julho de 2028, lembrar dos saltadores (e saltadoras) ucranianos, que deixaram de estar lá, para lutarem competindo e, provavelmente, vencendo, para estarem empenhados, há quase 3 anos, em defender seu território de antigos e inglórios agressores? E os iranianos, exímios nas lutas e levantamentos olímpicos, poderão respirar o ar poluído da cidade olímpica de Los Angeles? E a delegação palestina, poderá ter o orgulho de desfilar na cerimônia de abertura carregando sua bandeira? Representando seu povo? E os cubanos, meu Deus, tratados como leprosos perigosos! Um país sempre forte em Olimpíadas, que, por conta de boicotes e sanções, perde vitalidade, mas não esmorece. Espero ver sua escola forte de atletismo (saltos e lançamentos) e boxe e judô, nas lutas, lutando como devem ser as disputas entre países, nas arenas esportivas, em Los Angeles. Será?

Semana que vem converso sobre o calendário oficial dos jogos de LA28, com mudanças, no mínimo, interessantes.

