Gabriel Bortoleto representará o Brasil na Fórmula 1 em 2025

Gabriel Bortoleto, piloto de 20 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (6) como o mais novo reforço da Sauber na Fórmula 1. O brasileiro, considerado um dos grandes talentos jovens do automobilismo, é o atual líder da F2, e iniciará sua trajetória na categoria mais alta do esporte em 2025, correndo na mesma equipe que o experiente Nico Hülkenberg.

Natural de São Paulo, Bortoleto iniciou sua carreira nas pistas aos seis anos no kart e, aos 12 anos, mudou-se para a Europa para seguir o sonho de chegar à Fórmula 1. Ele se destacou ao estrear na FIA Fórmula 3 em 2023, dominando sua temporada de estreia e vencendo o campeonato, antes de subir para o Mundial de F-2, onde lidera a classificação com apenas duas rodadas para o encerramento. Agora integrando à futura equipe de fábrica da Audi, Bortoleto poderá mostrar seu talento no mais alto nível do automobilismo.

A equipe, que em abril já havia confirmado o piloto alemão Nico Hülkenberg para a próxima temporada, agora conta com uma combinação equilibrada de experiência e juventude. Cabe ressaltar que a temporada de 2025 será um momento de grandes mudanças no time de Hinwil enquanto se prepara para a transição onde se tornará o time de fábrica da Audi na Fórmula 1, em 2026.

- Este é um dos projetos mais empolgantes do automobilismo, se não de todo o esporte. Fazer parte de uma equipe que combina a rica história da Sauber e da Audi no automobilismo é uma verdadeira honra. Meu objetivo é crescer com este projeto ambicioso e alcançar o topo do automobilismo. Estou incrivelmente grato pela oportunidade que a equipe me deu e pela chance de trabalhar ao lado de um piloto experiente como Nico. Ambos os programas têm um histórico comprovado de desenvolver jovens talentos, e estou confiante de que juntos, escreveremos nossa própria história de sucesso - afirmou Bortoleto.

O Brasil retorna a Fórmula 1 após sete anos fora do grid. Felipe Massa, que pilotava pela Williams, havia sido o último brasileiro a competir na categoria. Assim como Bortoleto, ele também iníciou a sua carreira na elite do automobilismo pela Sauber, em 2002. Gabriel será o 33° representante da bandeira verde e amarela a correr na F1.

