F1: Bortoleto posa para fotos oficias com uniforme da Sauber; veja imagens

A tão aguardada estreia de Gabriel Bortoleto pela Sauber, na Fórmula 1, está cada vez mais próxima. Após realizar os primeiros testes com a Sauber em 2025 a bordo da Alfa Romeo C42, em Ímola, o brasileiro vestiu o uniforme do time e posou para as fotos oficiais da temporada que se inicia em meados de março.

Após conquistar o título da Fórmula 3 como novato, em 2023, o jovem de 20 anos conseguiu repetir o feito e levou o troféu da Fórmula 2 logo na primeira tentativa. Com o feito, o brasileiro entrou para o seleto grupo de pilotos que realizaram tamanha façanha na carreira, ao lado de George Russell, Oscar Piastri e Charles Leclerc. O bom desempenho lhe rendeu um lugar no projeto da Audi, ao lado do experiente Nico Hülkenberg.

Há algumas semanas, logo no início do novo ano, Bortoleto empolgou os torcedores ao publicar uma foto nas redes sociais em um simulador da equipe suíça, mostrando apenas o volante e o monitor do equipamento. Todo o entusiasmo tem uma explicação: Gabriel será o primeiro brasileiro titular na categoria principal do automobilismo desde Felipe Massa, em 2017.

Como forma de aquecer os motores e preparar os pilotos para o longo campeonato que começa daqui a um mês e meio, na Austrália, a Sauber organizou dois dias de testes no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na Itália. O TCP (teste com carros anteriores, da sigla em inglês) aconteceu com a C42, bólido de 2022, para seguir a regra estabelecida pela categoria de utilizar um modelo com, no mínimo, dois anos.

Na ocasião, Bortoleto agradeceu pelo apoio da equipe e torcedores e disse que “estou muito feliz com o nosso progresso nesses dois dias”. Agora, uma semana depois, vestiu as cores verde e preto e participou de uma sessão de fotos ao lado de Hülkenberg, primeiro colega de garagem na classe rainha, mas que já deixou claro que não quer assumir a função de “mentor” do paulista.

Confira imagens de Bortoleto com o uniforme da Sauber

Ao lado de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) e Liam Lawson — que apesar de já ter concluído 11 corridas, recebeu a oportunidade de fazer o primeiro ano completo na categoria com a Red Bull —, Gabriel completa o grupo dos novatos para a temporada 2025.

Gabriel Bortoleto será o primeiro brasileiro titular na Fórmula 1, desde 2017 (Foto: Luca Bassani/Divulgação)

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.