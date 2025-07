Wanderlei Silva e Vitor Belfort fazem revanche no boxe após 25 anos

Vitor Belfort e Wanderlei Silva, dois dos maiores nomes do MMA brasileiro, farão uma revanche histórica no dia 27 de setembro em São Paulo. O confronto, desta vez sob regras do boxe, será a atração principal do evento Spaten Fight Night 2. A informação foi divulgada nesta terça-feira (15) pelo portal MMA Fighting.

O duelo marca o reencontro dos veteranos após mais de 25 anos do primeiro embate. Em 1998, também na capital paulista, Belfort venceu Silva por nocaute em apenas 44 segundos em uma luta de MMA no UFC. Após esse confronto inicial, os lutadores seguiram trajetórias distintas, deixando o UFC e migrando para o Pride, organização japonesa onde Wanderlei construiu grande parte de sua carreira.

A rivalidade entre os brasileiros permaneceu ao longo dos anos. Em 2012, uma segunda luta chegou a ser programada para o UFC 147, após ambos atuarem como treinadores de equipes adversárias na primeira temporada do reality show "The Ultimate Fighter Brasil". O confronto não aconteceu porque Belfort sofreu uma fratura na mão. Rich Franklin entrou como substituto e derrotou Wanderlei em um dos combates mais destacados daquele evento.

Fenômeno x Cachorro Louco

O embate de setembro reunirá dois membros do Hall da Fama do UFC. Vitor Belfort, conhecido como "Fenômeno", está com 48 anos, enquanto Wanderlei Silva, o "Cachorro Louco", tem 49 anos. Para Silva, será a estreia no boxe profissional. Belfort já possui experiência na modalidade, com vitórias contra Evander Holyfield em 2021 e Ronaldo Jacaré em 2023.

A luta acontecerá no mesmo local onde os atletas se enfrentaram pela primeira vez há mais de duas décadas. O Spaten Fight Night 2 terá este confronto como sua principal atração.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre outros combates do card ou detalhes específicos sobre as regras do confronto, como número de rounds ou categoria de peso.