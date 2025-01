Equipes mais vitoriosas na F1: lista das maiores vencedoras

A Fórmula 1 é marcada por equipes lendárias que dominaram eras e ajudaram a moldar a história do automobilismo mundial. Algumas escuderias se destacaram ao longo do tempo, acumulando vitórias em GPs icônicos e criando um legado que transcende gerações. Abaixo, exploramos as equipes mais vitoriosas na Fórmula 1, destacando suas maiores conquistas e sua relevância para o esporte. O Lance! te apresenta as equipes mais vitoriosas na F1.

Ferrari (Itália) – 1950 até hoje

A Ferrari é a equipe mais vitoriosa da Fórmula 1, com 248 vitórias ao longo de sua história. Desde sua estreia em 1950, a escuderia italiana conquistou triunfos icônicos como no GP da Grã-Bretanha de 1951 e no GP da Cidade do México de 2024. É uma das poucas equipes presentes em todas as temporadas da categoria.

McLaren (Reino Unido) – 1966 até hoje

Com 189 vitórias, a McLaren se consolidou como uma das maiores equipes da Fórmula 1. Seus primeiros triunfos ocorreram no GP da Bélgica de 1968, enquanto sua mais recente vitória foi no GP de Abu Dhabi de 2024.

Mercedes (Alemanha) – 1954–1955, 2010 até hoje

A Mercedes acumulou 129 vitórias, divididas entre as eras clássica e moderna. A equipe retornou em 2010 e desde então dominou com força, tendo sua primeira vitória em 1954 no GP da França e a última no GP de Las Vegas de 2024.

Red Bull Racing (Áustria) – 2005 até hoje

Com 122 vitórias, a Red Bull Racing emergiu como uma potência moderna da F1. Desde sua primeira vitória no GP da China de 2009 até o GP do Catar de 2024, a equipe redefiniu a competição com tecnologia e talento.

Williams (Reino Unido) – 1978 até hoje

A Williams é uma das equipes mais tradicionais, com 114 vitórias. Sua era de ouro ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, com a primeira vitória no GP da Grã-Bretanha de 1979 e a última no GP da Espanha de 2012.

Team Lotus (Reino Unido) – 1958–1994

O Team Lotus marcou uma era histórica na Fórmula 1 com 79 vitórias, começando no GP de Mônaco de 1960 e encerrando sua trajetória de vitórias no GP de Detroit de 1987.

Brabham (Reino Unido) – 1962–1992

A Brabham conquistou 35 vitórias em sua trajetória, destacando-se como uma das principais equipes das décadas de 1960 a 1980. Sua primeira vitória foi no GP da França de 1964, e a última, no GP da França de 1985.

Renault (França) – 1977–2020

Com 35 vitórias, a Renault foi uma força em diferentes períodos da F1. Seu primeiro triunfo foi no GP da França de 1979, e sua última conquista ocorreu no GP do Japão de 2008.

Benetton (Reino Unido/Itália) – 1986–2001

A Benetton somou 27 vitórias em sua história, com destaque para os títulos mundiais na década de 1990. O primeiro triunfo foi no GP do México de 1986, e o último, no GP da Alemanha de 1997.

Tyrrell (Reino Unido) – 1970–1998

Com 23 vitórias, a Tyrrell é lembrada como uma das equipes mais criativas e inovadoras da F1. Sua primeira vitória foi no GP da Espanha de 1971, e a última, no GP de Detroit de 1983.