Stephen Curry fala sobre falta de reforços no Golden State Warriors

Em entrevista ao canal americano NBCS, o armador do Golden State Warriors e um dos maiores jogadores da história da NBA, Stephen Curry falou sobre a falta de reforços nessa offseason pelo time de São Francisco.

continua após a publicidade

Stephen Curry jogando golfe durante suas férias (Foto: Reprodução / Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Al Horford no Golden State Warrios

O nome mais especulado nas últimos semanas na equipe da Califórnia é o veterano campeão da NBA Al Horford, do Boston Celtics. O pivô de 39 anos seria uma peça importantíssima para o time, visto que ele é um exímio arremessador de 3 pontos. O pivô do Celtics tem a aprovação do astro Stephen Curry:

— Ele é um campeão da NBA, um grande jogador — afirmou o armador.

Al Horford foi peça importante nos Celtics nas últimas temporadas, inclusive sendo titular em boa parte dos jogos dos playoffs, mesmo com idade avançada. Sua capacidade de espaçar a quadra, defender múltiplas posições e jogar coletivamente o torna um alvo desejável para uma franquia que ainda quer competir com Stephen Curry como principal jogador.

continua após a publicidade

➡️ Site americano elege os 100 melhores de todos os tempos da NBA; veja lista

Al Horford em partida contra o Golden State Warriors (Foto: Noah Graham/AFP)

Torcida reclama da falta de reforços

Apesar da chegada de Jimmy Butler no meio da última temporada, a torcida dos Warriors manifesta insatisfação com a falta de movimentações expressivas nessa offseason. Desde a eliminação para o Minnesota na semifinal da conferência na última temporada e a saída de Klay Thompson para o Dallas Mavericks, a franquia tem sido criticada por não entregar o suporte necessário a Curry, que está cada vez mais próximo do fim da carreira.